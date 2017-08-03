Защитник Фаткуллин покинул «Ак Барс»

20-летний защитник «Ак Барса» Тимур Фаткуллин покинул казанский клуб. Об этом сообщает пресс-служба казанцев.

- Хоккейные клубы «Ак Барс» и «Торпедо» заключили договор о переходе хоккеиста Тимура Фаткуллина в нижегородскую команду в обмен на денежную компенсацию, - говорится в сообщении.

Напомним, спортсмен в нынешнем межсезонье перешел в «Ак Барс» из новокузнецкого «Металлурга». Он провел 39 матчей, в которых набрал 9 очков.