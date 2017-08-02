В хоккейном клубе «Челны» нечем кормить хоккеистов

Финансовая ситуация в хоккейном клубе Набережных Челнов осложнилась до предела. Об этом пишет chelny-biz.ru.

По информации издания, несмотря на то, что хоккейный клуб «Челны» расплатился с игроками, однако клуб не в состоянии погасить задолженность за экипировку, транспорт и питание спортсменов.

Даже встает вопрос, что команду нечем будет кормить.

- И что тогда? Распускать команду?, - сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Отмечается, что хоккеисты уже начали подготовку к новому сезону, но уже несколько спортсменов ушли в другие клубы.