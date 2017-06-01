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Метшин: Бердыев, ушедший из «Рубина», и тот, что может вернуться, — разные

Метшин: Бердыев, ушедший из «Рубина», и тот, что может вернуться, — разные
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Фото: ProKazan

Экс-президент "Рубина" Ильсур Метшин прокомментировал вероятное возвращение в клуб Курбана Бердыева, по его словам, это не будет шагом назад. Об этом сообщает "Бизнес Online".

- Нет, я так не считаю, хотя есть разные мнения на этот счёт. Курбан Бекиевич – один из лучших тренеров российской Премьер-Лиги. Его любят и ему благодарны в Татарстане, в Казани. Я к нему отношусь с большим уважением.

Кроме того, тот Курбан Бердыев, который ушёл, и тот, который, может быть, вернётся – это два разных человека. Люди склонны меняться. Кто не делает ошибок? Я вам могу за прошедший год работы на пальцах двух рук назвать те ошибки, которые я бы сейчас не сделал, — заявил Метшин.

Также Метшин ответил на вопрос, почему в прошлом году было принято решение назначить именно Хави Грасию главным тренером "Рубина", несмотря на то, что у того не было громких побед.

- Пеллегрини, уходя из "Малаги", указал на Грасию, сказав, что его нужно забирать из "Осасуны". Дальше — работа аналитиков. У "Малаги" было меньшее количество пропущенных голов против Топ-5 Ла Лиги. Плюс личные качества.

При этом Хави изначально просил и ставил в качестве условия, что будет поиск команды, оптимального состава в первый год работы. Грасия говорил: мы за год соберем команду, но у меня должен быть карт-бланш. И не ждите от меня в этом году результата.

Такие гарантии были даны. Попечительский совет и руководство клуба доверили ему проект на четыре года, обещали не требовать результата в первый же сезон. Мы честно сказали об этом и болельщикам, хотя, безусловно, в глубине души все-таки ждали пусть не результата, но красивой и содержательной игры уже в этом сезоне, - отметил мэр Казани.

Напомним, 31 мая Метшин был отправлен в отставку с должности президента "Рубина", эту должность занял младший сын экс-президента РТ Минтимера Шаймиева Радик.

Н. Вильданов, 02.06.2017, 14:27
Тэги: Ильсур Метшин, ФК Рубин
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Комментарии

Горожанин02 июня 2017, 14:43
Так и хочется сказать...ЧТО ЭТО ЗАБРЕД!!!
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Горожанин02 июня 2017, 14:45
Не стыдно интервью красть?)))
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Горожанин02 июня 2017, 14:52
Так если обещали Гарсии не требовать результата и дали перестроить команду, зачем сейчас его менять?
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Горожанин02 июня 2017, 15:15
В ответ на комментарий пользователя
Не стыдно интервью красть?)))
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И так и пишут - отправлен в отставку, на самом деле одобрили его прошение об этом.
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аю02 июня 2017, 15:32
У Метшина столько ошибок что пальцев не только на руках но и на ногах не хватит пересчитать!!!
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