Метшин: Бердыев, ушедший из «Рубина», и тот, что может вернуться, — разные

Экс-президент "Рубина" Ильсур Метшин прокомментировал вероятное возвращение в клуб Курбана Бердыева, по его словам, это не будет шагом назад. Об этом сообщает "Бизнес Online".

- Нет, я так не считаю, хотя есть разные мнения на этот счёт. Курбан Бекиевич – один из лучших тренеров российской Премьер-Лиги. Его любят и ему благодарны в Татарстане, в Казани. Я к нему отношусь с большим уважением.



Кроме того, тот Курбан Бердыев, который ушёл, и тот, который, может быть, вернётся – это два разных человека. Люди склонны меняться. Кто не делает ошибок? Я вам могу за прошедший год работы на пальцах двух рук назвать те ошибки, которые я бы сейчас не сделал, — заявил Метшин.

Также Метшин ответил на вопрос, почему в прошлом году было принято решение назначить именно Хави Грасию главным тренером "Рубина", несмотря на то, что у того не было громких побед.

- Пеллегрини, уходя из "Малаги", указал на Грасию, сказав, что его нужно забирать из "Осасуны". Дальше — работа аналитиков. У "Малаги" было меньшее количество пропущенных голов против Топ-5 Ла Лиги. Плюс личные качества.

При этом Хави изначально просил и ставил в качестве условия, что будет поиск команды, оптимального состава в первый год работы. Грасия говорил: мы за год соберем команду, но у меня должен быть карт-бланш. И не ждите от меня в этом году результата.

Такие гарантии были даны. Попечительский совет и руководство клуба доверили ему проект на четыре года, обещали не требовать результата в первый же сезон. Мы честно сказали об этом и болельщикам, хотя, безусловно, в глубине души все-таки ждали пусть не результата, но красивой и содержательной игры уже в этом сезоне, - отметил мэр Казани.

Напомним, 31 мая Метшин был отправлен в отставку с должности президента "Рубина", эту должность занял младший сын экс-президента РТ Минтимера Шаймиева Радик.