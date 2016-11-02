СМИ: футбольный клуб «Ростов» нашел возможную замену Бердыеву

Футбольный клуб «Ростов», возможно, возглавит бывший тренер московского «Локомотива» Леонид Кучук. Об этом сообщает championat.com.

Отметим, что 57-летний белорусский тренер Леонид Кучук в настоящее время возглавляет украинский клуб «Сталь» (Каменское). До этого он работал в России главным тренером краснодарской «Кубани» и московского «Локомотива».

Напомним, ранее сообщалось, что о назначении Курбана Бердыева на пост главного тренера казанского «Рубина» станет известно 27 мая во время заседания попечительского совета футбольного клуба. Однако заседание было перенесено на неопределенный срок. Отмечается, что помимо «Рубина» Бердыев рассматривает варианты стать главным тренером в «Локомотиве» и «Краснодаре».

Курбан Бердыев был главным тренером «Рубин» с 2001 по 2013 год, сейчас он - вице-президент «Ростова».