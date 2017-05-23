«Ак Барс» расторг контракт с защитником Михалом Йорданом

Казанский «Ак Барс» по обоюдному согласию сторон расторг контракт с 26-летним защитником Михалом Йорданом. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

- Хоккейный клуб выражает Михалу Йордану благодарность за плодотворную совместную работу и желает ему новых успехов в дальнейшей спортивной карьере, - говорится в сообщении.

Отметим, что за казанский клуб Йордан провел 36 матчей, набрав 9 очков (3 шайбы + 6 передач).

Напомним, ранее стало известно, что 23-летний нападающий «Ак Барса» Владимир Ткачев подписал новый контракт с казанским клубом, который рассчитан на два сезона.

Двухлетний контракт Ткачев подписал сразу после возвращения с чемпионата мира в Германии и Франции, где он в составе сборной России стал бронзовым призером.