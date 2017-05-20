Главный тренер «Рубина»: «Ни один журналист не вынудит сказать, что мне стыдно за сезон»

Главный тренер казанского «Рубина» Хави Грасия после победы над пермским Амкаром прокомментировал игру своей команды, сказав, что ему не стыдно за сезон.

- Я доволен тем, как сыграла наша команда. В первом тайме все получалось, во втором — мы немного сбавили интенсивность, а соперник поджал и было непросто. Хочется отметить, что в конце сезона борясь не за большие задачи, а за девятое место, сложно сохранить мотивацию, - сказал Грасия, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, команда справилась с этим давлением и выиграла последний матч в сезоне.

- Не испытываете ли вы стыд по итогам сезона после своей работы?

- Я стараюсь добросовестно выполнять свою работу. И ни один журналист не вынудит меня сказать того, чего я не хочу. Хотя вы и пытаетесь это сделать после каждого матча, - добавил Грасия.

Напомним, 21 мая казанцы в матче 30-го тура чемпионата России обыграли пермский клуб со счетом 2-1. Голы в ворота соперника забили Жонатас и Максим Канунников.