Министр спорта РТ: «Задачи, поставленные на тестовый матч «Рубин»-ЦСКА, выполнены»

По предварительной оценке на матче присутствовало порядка 22 тысяч человек

Задачи, поставленные на матч «Рубина» с ЦСКА, который стал тестовым в рамках подготовки Казани к матчам Кубка конфедераций 2017 года, были выполнены в полном объеме. Об этом заявил министр по делам молодежи и спорту РТ Владимир Леонов.

- По оценкам специалистов и всех служб, ответственных за данное мероприятие, которые прибыли в Казань, практически никаких сбоев в системе не было, не считая каких-то мелких несработок, которые устранимы. Также были отмечены красота и комфортность нашего стадиона, - отметил Леонов.

Так, по словам главы минспорта РТ, удалось провести тестирование основных сервисов.

- На матче присутствовали представители FIFA, которые тоже дали весьма высокую положительную оценку новой системе идентификации болельщиков: выдаче самого паспорта болельщика и непосредственно прохождению фанатов на стадион по билету на матч и FUN ID, - сказал министр, передает пресс-служба ведомства.

Леонов также отметил, что для казанцев это был вызов, так как Казань стала единственным городом и стадионом в стране, которые проводили данный тест.

Отметим, что по предварительной оценке на матче присутствовало порядка 22 тысяч человек.

Кстати, в день тестового матча в Казани были перекрыты ряд улиц. В городе образовались километровые пробки.

- Автомобилистам было не до праздника. Лабиринт пробок и тупиков. Еле смог попасть к себе домой, - писали пользователи соцсетей.

Напомним, накануне «Рубин» в последнем домашнем матче уступил московскому ЦСКА со счетом 0:2. После игры главный тренер казанцев заявил, что у него нет причин для ухода из клуба, и он готов полностью отработать свой контракт.