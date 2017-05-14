На тестовом матче «Рубина» с ЦСКА ожидаются около 25 тысяч болельщиков

На тестовом матче Кубка конфедераций между "Рубином" и ЦСКА 17 мая ожидаются около 20-25 тысяч болельщиков, об этом сообщил сегодня замминистра по делам молодежи и спорту РТ Алмаз Мингулов со ссылкой на данные по выдаче паспортов болельщика.

- В день тестового матча у нас будут работать временные пункты выдачи Fan ID, но опять-таки, призываем всех зрителей заблаговременно сходить в пункты выдачи паспорта болельщика. Наверное, мы ожидаем, что стадион будет полностью заполнен, но по информации, собранной по выдаче паспортов болельщика, я думаю, что будет болельщиков порядка 20-25 тысяч, — отметил Мингулов.

Ранее министр спорта РТ Владимир Леонов говорил, что на тестовом матче "Рубина" ожидается около 40 тысяч человек.

Напомним, проход на этот матч будет бесплатным с паспортом болельщика Кубка ко