Тестовый матч «Рубина» с ЦСКА будут «защищать» в разы большее количество полицейских

В Казани 17 мая во время тестового матча Кубка конфедераций между "Рубином" и ЦСКА безопасность будут обеспечивать свыше 2500 сотрудников полиции и Росгвардии, что в разы больше, чем количество сотрудников правоохранительных органов, которое было задействовано в другие матчи казанского клуба (в обычные матчи около 400 - прим.ред.). Об этом стало известно сегодня на пресс-конференции, посвященной предстоящей игре.

Помимо сотрудников полиции и Росгвардии безопасность будут обеспечивать 1000 контролеров-распорядителей, работники правоохранительных органов будут патрулировать территории по всему городу.

Напомним, около стадиона будут перекрыты следущие участки дорог:

ул. Сибгата Хакима, на участке от ул. Ф.Амирхана до ул. Чистопольской;

ул. Чистопольская, на участке от ул. А.Бичурина до пр. Х.Ямашева, при движении от ул. А.Бичурина;

пр. Х.Ямашева, на участке от ул. Адоратского до Сибирского тракта;

ул. Гаврилова, на участке от ул. Чуйкова до ул. Чистопольской;

ул. Академика Арбузова, на участке от ул. Журналистов до пр. Х.Ямашева, при движении от ул. Журналистов.