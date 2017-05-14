Два футболиста «Рубина» попали в расширенный состав сборной России на Кубок конфедераций

Тренерский штаб национальной сборной России во главе со Станиславом Черчесовым назвал расширенный состав команды для подготовки к Кубку Конфедераций-2017, который пройдет с 17 июня по 2 июля в России. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Так, в список попали и два футболиста казанского «Рубина» - полузащитник Руслан Камболов и нападающий Максим Канунников.

Всего в списке значатся 30 футболистов. Окончательный состав станет известен не позднее 7 июня.

Напомним, 17 мая в преддверии Кубка конфедераций на стадионе «Казань Арена» пройдет тестовый матч между «Рубином» и ЦСКА. Вход на стадион на матч по паспортам болельщиков Кубка конфедераций будет бесплатным. При получении паспорта будет вручен бесплатный билет на матч.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в четырех городах России — Казани, Москве, Сочи и Санкт-Петербурге. В столице Татарстана будут играть сборные Португалии и Мексики - 18 июня, и сборные Германии и Чили - 22 июня.