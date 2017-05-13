«Рубин» проиграл «Ростову», пропустив четыре гола

За первые 20 минут казанцам забили два гола

Сегодня на стадионе «Олимп-2» в Ростове-на-Дону «Ростов» со счётом 4:2 обыграл «Рубин» из Казани.

К 19-й минуте встречи команда с берегов Дона вела с разницей в два мяча — голы забили Сердар Азмун и Дмитрий Полоз. В начале второго тайма Азмун сумел оформить дубль, а на 73-й минуте Кристиан Нобоа довёл счёт до крупного. Гости сумели избежать разгрома — на 75-й минуте отличился Янн М'Вила, а за три минуты до конца основного времени второго тайма забил Максим Канунников.

Занимающий шестое место в таблице РФПЛ «Ростов» по количеству очков сравнялся с «Тереком». На один балл эти команды опережает «Краснодар», занимающий четвёртое место.

«Рубин» с 35 очками в активе занимает девятую строчку.