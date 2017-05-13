Сегодня «Рубин» сыграет против «Ростова»

Сегодня казанский «Рубин» в гостях встретится с «Ростовом» в рамках 28-го тура чемпионата России по футболу сезона 2016/17.

Встреча пройдет в Ростове-на-Дону на стадионе «Олимп-2» и начнется в 19.00 по московскому времени. В прямом эфире эту игру покажет телеканал «Наш Футбол», а со второго тайма — «Матч ТВ».

На данный момент «Ростов» занимает шестое место в турнирной таблице с 42 набранными очками, а «Рубин» заработал 35 очков и расположился на девятой строчке.

Отметим, для казанских болельщиков, которые придут на матч, билеты на гостевой сектор будут бесплатными.