Наверх
Роналдиньо на открытии парка Кубка Конфедераций: «В Казани очень красивые женщины»
16:25, сегодня3
ГИБДД РТ возобновила регистрацию новых автомобилей и прием экзаменов
16:02, сегодня9
"Засыпать водоем не будут!": более 500 казанцев очистили территорию озера на улице Серова
15:02, сегодня5
Студентке из Татарстана "распечатают" искусственную руку на 3D-принтере
14:42, сегодня14
Бессмертный полк на «БИМ-радио» (12+)
В Авиастроительном районе из-под земли забил 10-метровый фонтан
11:18, сегодня15
Прямая трансляция: как Роналдиньо приехал в Казань и открыл парк Кубка Конфедераций
10:50, сегодня7
Роналдиньо и Окоча встретили в аэропорту Казани, угостив чак-чаком
10:35, сегодня15
Весеннее настроение с Камерным оркестром Ренессанс
Казанцам рассказали о симптомах птичьего гриппа, заражении и мерах защиты
09:31, сегодня19
Агентство Moody's улучшило прогноз рейтингов "Ак Барс" банка
08:15, сегодня12
Сегодня Роналдиньо и Окоча сыграют друг против друга в парке Кубка Конфедераций в Казани
08:00, сегодня7
Вот таким должен быть субботник в Казани! (0+)
Сегодня в Казани днем воздух прогреется до 11 градусов
07:00, сегодня
Продвижение бизнеса в интернете
06:41, сегодня1
ГИБДД РТ временно прекратила регистрацию новых автомобилей и прием экзаменов
00:00, сегодня30
Николай Басков в Казани о своей зарплате, песнях на татарском и корпоративе президента РТ
19:00, 12.05.201730
Завтра в Казани ожидается до -3 градусов
18:45, 12.05.20178
Экс-глава Татфондбанка Роберт Мусин вновь вернулся в СИЗО
17:46, 12.05.201721
Достоевский, Акунин и «Шантарам» Робертса: волейболисты «Зенита» о любимых книгах
17:17, 12.05.20171
Сбербанк разрешил получать перевыпущенные карты в любом отделении
16:54, 12.05.20175
В Казани на два дня полностью перекроют улицу Вишневского
16:44, 12.05.20175
В Казани около "Оргсинтеза" сорванная ветром крыша упала на припаркованные автомобили
16:06, 12.05.201715
Скончалась 42-летняя судья Конституционного суда Татарстана
15:50, 12.05.201733
Руководитель Следственного комитета по РТ за год заработал 2,7 млн рублей
15:30, 12.05.201720
Клиентов Татфондбанка задержали на Красной площади с иконой Казанской Божией Матери
14:24, 12.05.201755
Казанский депутат, подозреваемый во взятке в 24 млн рублей, объявил голодовку
13:49, 12.05.201717
Полиция Казани начала искать школьницу, которая уехала автостопом с музыкантами
13:35, 12.05.201715
Дина Гарипова о скандале с "Евровидением", гастролях и альбоме на татарском языке
13:29, 12.05.201714
Ильсур Метшин получил паспорт болельщика Кубка конфедераций
13:11, 12.05.201731
В Казани на стройке на проспекте Победы нашли пять снарядов времен Великой отечественной
12:24, 12.05.201715
В Казани появились 25-рублевые монеты, выпущенные к Чемпионату мира по футболу-2018
12:00, 12.05.201713
В Татарстане из ревности убили 20-летнюю девушку
11:47, 12.05.201716
АСВ требует от «Бинбанка» 2,7 млрд рублей за сделку с Татфондбанком
11:43, 12.05.20174
Афиша громких событий-2017: концерт Artik&Asti, Казанский марафон и балет "Жизель"
11:39, 12.05.2017
Самый богатый депутат Зеленодольска заработал в 2016 году в 7 раз больше мэра
11:19, 12.05.201717
В Татарстане в реке нашли труп мужчины
11:16, 12.05.20175
В центре Казани вскрыли свежий асфальт на Лебедевском мосту, чтобы сохранить брусчатку
11:10, 12.05.201715
Правительство РФ упростило порядок подтверждения стажа для начисления пенсий
10:46, 12.05.20176
В Татарстане на пожаре погибла 13-летняя девочка
10:39, 12.05.20177
В Татарстане возбудили дело из-за вандализма на мусульманском кладбище к 9 мая
10:11, 12.05.20175
В аэропорту Казани у пассажира нашли экстремистскую литературу из Турции
09:45, 12.05.20177
2 журналиста из Татарстана стали претендентами на приз «Ростелекома» – поездку в Японию
09:31, 12.05.20171
Из-за открытия парка Кубка конфедераций в центре Казани ограничат движение
09:11, 12.05.201715
СМИ: власти Казани проигнорировали предложение IKЕA вложить 1 млрд рублей в метро
08:48, 12.05.201729
Стало известно, где в Казани откроется еще один ресторан «Макдоналдс»
08:25, 12.05.201737
В странах Евразийского экономического союза появится база данных опасных товаров
07:21, 12.05.20171
Сегодня в Казани ожидается дождь и 10 градусов тепла
06:17, 12.05.20173
Новое место: гриль-бар с крабс-бургером, стридфудом из рыбы и цветными креветками в Казани
21:13, 11.05.20177
В ГИБДД РТ предупредили о гололедице из-за похолодания до -4 градусов
19:45, 11.05.201730
Суд признал Татарский общественный центр экстремистской организацией‍
19:34, 11.05.201758
Завтра в Казани ожидается сильный ветер и +10 градусов
18:44, 11.05.20171
В Татарстане объявили в розыск чиновника по делу о взятке в 15 тысяч рублей
17:52, 11.05.201722
В Казани в гараже нашли мертвую девушку
17:24, 11.05.201721
В Казани около Речного порта собираются начать строить жилые дома высотой до 20 этажей
16:59, 11.05.201733
Власти Казани решили создать «Дирекцию парков и скверов»
16:40, 11.05.201725
В Набережных Челнах назвали причину провала двух «Камазов» под землю
16:10, 11.05.201718
Путин подписал указ против анонимности в Сети
15:55, 11.05.201763
Мэр Казани: «Улица Баумана приобретет новый вид»
15:22, 11.05.201744
В Казани СК возбудил дело на мертвого школьного психолога за домогательство в 2012 году
15:19, 11.05.201727
В Казани вновь включат отопление
14:58, 11.05.201765
В Казани скончался пешеход, которому водитель "красного автобуса" чуть не оторвал ногу
14:48, 11.05.201719
Как 89-летняя русская бабушка путешествует по миру на свою пенсию
17:11, 02.11.2016
Фотографии, сделанные за мгновение до трагедии
12:30, 02.11.2016
Фотографии самых инопланетных кошек
13:39, 08.08.2016
Найди кота, который спрятался в поленнице за 10 секунд
09:07, 02.08.2016
Анимация о влиянии разных объективов на финальный снимок
09:56, 29.07.2016
Леденящая кровь акция в защиту животных
12:45, 12.05.2016
Каким очкам сказать ДА, если у тебя есть борода
10:57, 04.05.2016
5 признаков того, что ваш ребенок вернется живым и невредимым с прогулки
14:41, 29.04.2016
Как понять, что новая квартира готова к переезду?
09:01, 27.04.2016
30 самых эмоциональных свадебных фотографий
08:00, 27.04.2016

Роналдиньо на открытии парка Кубка Конфедераций: «В Казани очень красивые женщины»

Роналдиньо на открытии парка Кубка Конфедераций: «В Казани очень красивые женщины»
16+
ProKazan.ru побывал на открытии и пообщался с легендами мирового футбола

Сегодня в Казани возле Центрального стадиона открылся парк Кубка конфедераций ФИФА-2017, куда приехали звезды спорта: Роналдиньо – легенда «Барселоны» и «Милана», чемпион мира по футболу 2002 года, обладатель Кубка конфедераций—2005 в составе сборной Бразилии и лучший футболист мира—2004 и 2005 по версии ФИФА. Компанию знаменитому бразильцу составил Джей-Джей Окоча, экс-полузащитник сборной Нигерии, обладатель Кубка африканских наций—1994 и олимпийский чемпион—1996.

 Парк Кубка конфедераций — это место, где любители футбола в течение двух дней – 13 и 14 мая,  смогут окунуться в атмосферу предстоящих игр.

Желающие увидеть легендарных футболистов начали собираться задолго до начала открытия, на входе образовалась огромная очередь. Интересно, что рюкзак нашего корреспондента даже не проверили.

На площади развернули различные аттракционы, связанные с футболом. На входе гостям раздавали специальные карточки, с помощью которых можно выиграть призы – наклейки, плакаты или рюкзак. Помимо развлекательной программы казанцы смогут выиграть билеты на "Турнир чемпионов". Для этого надо поучаствовать во всех активностях, которые предлагает парк, и показать достойный результат.  Всего организаторы разыграют 74 билета на матчи Кубка Конфедераций в Казани.

Большой популярностью у посетителей парка пользовался талисман турнира - волк Забивака, с ним фотографировались и дети, и взрослые.

Под громкие аплодисменты и возгласы футбольных болельщиков , с небольшим опозданием на сцене появились легендарные футболисты: Роналдиньо, Джей Джей Окоча, их российский коллега Алексей Смертин, а также мэр города Ильсур Метшин и посол чемпионата мира — 2018,певица Эльмира Калимуллина.

- Я рад быть в Казани. Спасибо за теплый прием. Вы очень гостеприимны. Казань — красивый город, а еще здесь очень красивые женщины, — заявил футболист. – У Бразилии сейчас  благоприятный период, восстанавливает после пережитых трудностей, завоевала золото на Олимпийских Играх и я считаю, что Бразилия приедет подготовленной и очень сильной!  

Одним из главных украшений парка стал трофей победителей Кубка конфедераций, который привез Раналдиньо. Кубок разместили в специальном шатре, куда также можно зайти и сфотографироваться.

Все это время Ильсур Метшин не упускал момента помочь самым юным болельщикам заполучить фото и автографы со звездами футбола. Он любезно соглашался помочь фанатам и несколько раз передавал Роналдиньо, Окоче и Смертину спортивную атрибутику и фото для подписи, подавая маркеры гостям.

Одним из таких счастливчиков стал казанец Влад Бушилов. Роналдиньо лично росписался на футболке, которую казанец принес с собой. 

- Честно сказать, не ожидал, что получится взять автограф, да еще и на глазах сотни казанцев. Я счастлив, что мне так повезло! На матчи Кубка Конфедераций пока не купил билеты, на в ближайшее время планирую это сделать, - поделился молодой человек. 

Футболисты, в свою очередь, со сцены снимали видео и делали селфи на фоне толпы фанатов футбола.

После мини-опросов вся делегация двинулась осматривать парк. Не выдержав напряжения и натиска фанатов, ограждения были снесены армией поклонников футболистов, которая ринулась вслед за своими кумирами. В надежде увидеть хоть что-то фанаты забирались на забор, ограждения и шатры.

Пока одни казанцы мерзли, ожидая футболистов, другие не теряли времени и развлекали себя и гуляющих по парку горожан. К примеру, мы заметили этого мужчину, который несмотря на свой возраст показывал фристайл с мячом. 

Кстати, Перед открытием парка Кубка конфедераций Роналдиньо и Джей-Джей  совершили экскурсию по стадиону «Казань Арена» и Казанскому Кремлю. Гостям рассказали об особенностях нового 45-тысячного стадиона. 

А в Казанском Кремле футболисты восхитились красотой архитектурного ансамбля Кремля, прогулялись по территории музея-заповедника. 

После Москвы, Сочи и Казани парк Кубка конфедераций откроется в Санкт-Петербурге (20-21 мая). Почетными гостями парков в каждом городе являются звезды российского и мирового футбола.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в четырех городах России — Казани, Москве, Сочи и Санкт-Петербурге. В столице Татарстана будут играть сборные Португалии и Мексики - 18 июня, и сборные Германии и Чили - 22 июня.

 

Светлана Михайлова, 13.05.2017, 16:25
Тэги: Футбол, Казанцы, Ильсур Метшин
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Горожанин13 мая 2017, 17:47
Фунатики
0
1
Согласны с автором?
Горожанин13 мая 2017, 17:55
Больные люди.
0
2
Согласны с автором?
Горожанин13 мая 2017, 18:00
Да кто он такой шоб посмотреть на него надо лезть в толпу?
0
0
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

Какой из районов Казани лучший?

До окончания голосования осталось:
Московский или КировскийНово-СавиновскийАвиастроительный
Голосов: 253
Голосовать
Голосов: 476
Голосовать
Голосов: 118
Голосовать
СоветскийВахитовскийПриволжский
Голосов: 195
Голосовать
Голосов: 103
Голосовать
Голосов: 435
Голосовать
Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-45-09
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
Предложить свою новостьРедакция газеты "Город" +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7(917)694-22-95, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7 937 285 87 59, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 (843) 519-45-19, +7 917 911 22 52,
andrey@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru
Роллы и пицца с доставкой
Вкусно и почти даром!
 Установка пластиковых окон
Каталог лучших предложений
 Лучшие предложения по
строительству домов и дач
 Медицинские
центры Казани