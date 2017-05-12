Роналдиньо и Окоча встретили в аэропорту Казани, угостив чак-чаком

Сегодня в 12.00 футболистов можно будет встретить на открытии парка Кубка конфедераций возле Центрального стадиона

Накануне в аэропорту Казани приземлился самолет, на борту которого находились экс-футболист «Барселоны» и сборной Бразилии по футболу Роналдиньо и экс-полузащитник сборной Нигерии Джей-Джей Окоча. Футболисты прилетели рейсом из Москвы.

По традиции, знаменитостей встретили девушки в национальных костюмах, которые угостили их свежим чак-чаком.

Напомним, сегодня в 12.00 футболистов можно будет встретить на открытии парка Кубка конфедераций возле Центрального стадиона.