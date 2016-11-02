Достоевский, Акунин и «Шантарам» Робертса: волейболисты «Зенита» о любимых книгах

Мнение о том, что спортсмены не читают, оказалось мифом. Литературные пристрастия «зенитовцев» служат наглядным тому подтверждением

Достоевский, Акунин, «Шантарам» и фэнтези о волшебниках — в преддверии летних каникул волейболисты «Зенита» рассказали о своих любимых книгах, отношении к классике, полезном разнообразии в выборе чтива, а также о том, как «список чтения на лето» повлиял на их читательскую биографию.

Валентин Кротков, либеро ВК «Зенит-Казань»

«Мое увлечение чтением началось с творчества писателя Андрея Белянина. Его книги мне посоветовал отец, хотя на тот момент я очень не любил читать»

- Для меня список школьных книг на лето был чем-то не выносимым. Я никак не мог начать их читать, а начиная не хотел продолжать. Было не интересно, но сейчас понимаю, что классику читать нужно. Сейчас бы, наверное, разделил весь летний план на пары - одна книга из списка, другая для удовольствия и души. Например, серия книг «Тайный сыск царя Гороха». Замечательная комедия, в которой человек из нашего времени переносится во времена Царя Гороха. Улыбка с моего лица не сходила в течение всей книги, да что уж там, в течение всей серии. Если чередовать такие книги с заданием на лето, чтение пойдет намного проще. Лучшей для меня книгой была и остаётся серия «Правило волшебника». В этой серии около 22 книг, поэтому «Правило волшебника» я бы не включил в этот список. Только потому, что остановиться будет непросто — скорее всего, остановишься, когда прочтёшь все книги.



Моё увлечение чтением началось с творчества писателя Андрея Белянина. Его книги мне посоветовал отец, хотя на тот момент я очень не любил читать — каждый раз, когда я брал книгу, не мог дочитать её даже до середины. Просто у меня не было читательского опыта, от которого я бы мог оттолкнуться. Чтобы начать читать нужно прочитать что-то лёгкое и интересное, а я старался начать с какой-то тяжелой книги, и в итоге не мог её осилить. В книге Белянина мне понравились и история, и персонажи, и комедийный подход.



После этого я прочитал все, что пропустил в школе, а также множество других интересных книг. Сколько их было — даже сосчитать сейчас не смогу.



За последний год прочитал «Отцы и дети» Тургенева, «Идиот» и «Братья Карамазовы» Достоевского, «Историю Америки», «На кофеине», «Непоседа», «Волшебники Земноморья» и многое другое. Это очень разные книги, в них поднимаются совершенно разные темы, но каждая из них была мне интересна.



Я выбираю книги, руководствуясь состоянием души в какой-то конкретный период времени. Если мне интересно узнать что-то новое, я читаю познавательную литературу. Если мне хочется просто уйти в книгу с головой, я читаю про волшебников, а иногда просто читаю то, что пропустил в школе и то, что должен знать. Конечно же, стараюсь оставлять время и на книги, которые мне советуют близкие.

Денис Земчёнок, диагональный ВК «Зенит-Казань»

«Необходимо заинтересовать детей темой, а не заставлять их зубрить. Для этого отлично подходит «История Российского Государства» Бориса Акунина»

- Школьникам я бы рекомендовал книги об истории России и мира. Но не сухие учебники, а книги, написанные художественным языком — без сухих фактов и дат. На мой взгляд, в первую очередь, необходимо заинтересовать детей темой, а не заставлять их зубрить. Для этого отлично подходит «История Российского Государства» Бориса Акунина. Я прочитал эту серию книг уже в сознательном возрасте и понял, что, если бы она попалась мне в школьные годы, уроки истории были бы гораздо проще и интереснее, ведь нас заставляли зубрить даты и заучивать отдельные события. При таком подходе очень сложно составить в голове общую картину происходящего в стране и мире. При этом, понимая общую картину происходящего, намного проще изучать историю подробнее.



Последняя прочитанная мною художественная книга — это «Тень горы» Грегори Роберта Дэвиса. Это продолжение довольно известного романа «Шантарам». Из этой книги я узнал много нового об Азии и Индии в частности — культуру индусов, быт и нравы людей этого региона. Эти романы написаны лёгким языком и обладают динамичным сюжетом. Они не раз позволяли мне скоротать время в дороге.

Игорь Кобзарь, связующий ВК «Зенит-Казань»

«Любую литературу, кроме детских книжек, лучше читать в более зрелом возрасте – 18-20 лет. Прочитанное воспринимаешь по-другому»

- Книги, которые я могу порекомендовать, - это не художественная литература, а мотивирующая. Первая из них – книга Стива Кови «Семь навыков высокоэффективных людей». В ней собраны материалы, рассказывающие о том, как стать высокоэффективной личностью и быть полезным не только в профессиональной деятельности, но и в личной жизни. Автор издания говорит о том, что ее невозможно прочитать лишь раз – к ней постоянно возвращаешься. Эту книгу я один раз прочитал – пока не знаю, когда к ней вернусь, но полезное уже для себя подчерпнул, выписал кое-какие моменты, где объясняется: как организовать свою жизнь так, чтобы всё шло по желаемому сценарию.



Вторая книга тоже психологическая. Она называется «Материнская любовь». Ее написал Некрасов – не тот, которого все мы знаем из школьной программы, а наш современник. Автор рассказывает как нужно выстраивать взаимоотношения в семье, чтобы она была благополучной. Считаю, любую литературу, кроме детских книжек, лучше читать в более зрелом возрасте – 18-20 лет. Прочитанное воспринимаешь по-другому. В школе я не очень любил читать книги, которые нам задавали, а в определенный момент интерес появился сам по себе.



Все эти психологические книги я прочитал в возрасте от 18 до 22 лет. О большинстве из них узнал из интернета. «Материнскую любовь» мне посоветовали друзья. Я, в свою очередь, ее рекомендую всем друзьям и близким. Повлияли ли эти книги на меня? В принципе, еще до прочтения «Материнской любви» смысл этой книги себе представлял, а что касается «Семи навыков высокоэффективных людей», то здесь ситуация сложнее. Там, конечно, описываются конкретные примеры, которые можно использовать, но к счастью, в моей жизни пока нет проблем, требующих рекомендованных способов. Я прочитал эту книгу и для себя сделал пометки.



С июля я начал изучать английский язык по определенной программе – все свое свободное время посвящаю этому занятию. В перелетах, в основном, занимаюсь изучением английского, поэтому за последний год прочитал немного книг. Из художественной литературы читал «Мастера и Маргариту», читал Достоевского. Мне нравится, как он пишет. У него достаточно понятный язык: меньше описаний – больше действий. Одна из моих любимых книг - «Два капитана» Каверина. Издание входит в детскую литературу, тем не менее, для моего дедушки – это настольная книга и он ее постоянно перечитывает. Из классики читал «Доктора Живаго». Читаю не очень быстро – от 30 до 50 страниц в день, в зависимости от развития событий в книге.