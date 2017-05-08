В коллекции футболок Лионеля Месси оказалась майка бывшего игрока «Рубина»

Сегодня утром аргентинский футболист, нападающий футбольного клуба «Барселона» Лионель Месси выложил в своем Инстаграме часть своей коллекции футболок известных футболистов. Среди них можно увидеть футболку Франческо Тотти, Рауля и Алехандро Домингеса, который в 2004—2009 гг. играл в России за «Рубин» и «Зенит».

Напомним, став чемпионом России 2008 года, «Рубин» получил право играть в Лиге чемпионов УЕФА, команда начала турнир с группового этапа. Одним из соперников казанского клуба на этой стадии стал действующий победитель Лиги чемпионов - испанская «Барселона». Тогда, в октябре 2009 года, «Рубин» одержал первую в своей истории победу в матче Лиге чемпионов, обыграв «Барсу» на ее поле со счётом 2:1. С этой победой футболистов поздравил Дмитрий Медведев. В честь победы Рубина над «Барселоной» жители Казани высадили на берегу озера Кабан «Рубиновую аллею» из 150 деревьев.