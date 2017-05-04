Полузащитник «Рубина» Данияр Билялетдинов: «В клубе я совершенно точно не останусь»

Полузащитник казанского «Рубина» Данияр Билялетдинов заявил, что не останется в клубе на следующий сезон, передает ТАСС.

По словам футболиста, он не собирается продлевать контракт с казанским клубом.

- Пока не буду говорить относительно своего будущего, все узнаете летом. Есть определенный интерес. Могу ли остаться в «Рубине»? Совершенно точно я не останусь, - сказал Билялетдинов.

Отметим, что контракт 32-летнего полузащитника «Рубина» истекает по окончанию сезона 2016-2017. По словам спортивного директора клуба Ильгиза Фахриева, в феврале казанский клуб планировал расстаться с футболистом. Был интерес со стороны ряда команд из Казахстана, но в итоге Билялетдинов остался в команде.

Кстати, в текущем сезоне Данияр Билялетдинов не провел ни одного матча за «Рубин». В связи с чем он и ряд других футболистов команды написали коллективную жалобу руководству, что не принимают участие в тренировочных сборах команды. Позже клуб опубликовал заявление, в котором было сказало, что данная жалоба является давлением на команду.