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Конфета, Ёжик, Леонид и другие забавные прозвища волейболисток казанского «Динамо»

Конфета, Ёжик, Леонид и другие забавные прозвища волейболисток казанского «Динамо»
16+
Фото: "Динамо-Казань"
О десятке самых смешных и красноречивых «кликухах» и историях их возникновения мы расскажем вам в этом материале

Наверное, у каждого из нас в детстве было шуточное прозвище. От многих однажды приклеившееся «кличка» не отстала и до сих пор. Волейболистки казанского «Динамо» - не исключение.

Свои же прозвища волейболистки получили по разным причинам — у кого-то оно появилось из-за необычной фамилии, или же закрепилось из-за внешности или характера. А бывает и без причины, просто потому, что однажды посмеялись – вот оно и «приелось».

Елена Ежова. «Ёжик»

Либеро Елена Ежова, отыгравшая в казанской команде в совокупности 4 года, своё прозвище получила давно — конечно же благодаря своей созвучной фамилии. Но не только к одной Елене прилипла это милая «кличка» — дома у волейбольной семьи Ежовых целый музей ежей в их различных проявлениях. Это и плюшевые игрушки в виде «колючек» и магниты на холодильник и прочие сувениры. И как традиция - любой гость семьи считает долгом принести с собой очередного ежа.

Екатерина Уланова. «Каби»

Кто следит за любимым волейбольным клубом «Динамо-Казань, наверное, не раз слышал прозвище жизнерадостной блондинки Екатерина Улановой – «Каби».В казанском волейбольном зале часто раздаются вздохи восхищения и аплодисменты, когда Екатерине отчаянном рывке удается вытаскивать абсолютно, казалось бы, не вытаскиваемые мячи. Пожалуй, даже само это уменьшительно-ласкательное прозвище Каби, оставшееся за волейболисткой даже после того, как она после замужества сменила фамилию с Кабешовой на Уланову, является показателем народной любви: ведь народ за просто так прозвища не даёт.

Ира Филиштинская «Фил», «Зверька»

За связующей казанского «Динамо» закрепились, наверное, одни из самых необычных прозвищ. «Фил» - тут и долго рассказывать не нужно, очевидно, всё дело в фамилии. А вот «Зверька», здесь начинает закрадываться вопрос: при каких обстоятельствах эту обаятельную спортсменку решили так называть? Дело в том, что Ирина прозвище «Зверька» получила за свой необузданный нрав. С виду хрупкая и милая девушка иногда может дать своим эмоциям выйти наружу и превратиться в самого настоящего «Тасманского дьявола».

Элица Василева. «Конфета», «Вася»

Говоря про крутые прозвища спортсменок, невозможно пройти мимо этой девушки. «Вася» — как можно догадаться, это сокращенное прозвище от фамилии Васильева. Всё-таки принцип «краткость – сестра таланта» еще никто не отменял! А вот второе свое прозвище «Конфета» болгарская доигровщица женского волейбольного клуба «Динамо-Казань» получила случайно, когда однажды её так окликнула Ольга Бирюкова — разок назвала «конфетой» с тех пор и «пошло и поехало».

Юлия Подскальная. «Подскал»

Блокирующую казанского «Динамо» Юлию Подскальную можно смело сравнивать с юлой —девушка постоянно находится в движении, крутится и вертится так, что за ней невозможно поспеть. Однако, в команде у неё совсем другая «кличка» - «Подскал». С этим прозвищем история возникновения очевидна – дело опять же в фамилии.

Настя Подошвина «Анастейша», «Леонид»

Одна из самых выдающихся доигровщиц «Динамо-Казань» Настя Подошвина свое забавное прозвище «Леонид» получила за то, что прыгает во время игры как известный волейболист Вильфредо Леон. Но двух Леонов быть не должно, поэтому девушку прозвали «Леонидом». В мире существует куча вариантов, как можно называть девушек с именем Настя – Асями, Стасями, Тасями, Нюсями. В нашем случае, казанскую волейболистку кличут на зарубежный лад – Анастейша. Ну а что? Звучит солидно и необычно.

Ирина Воронкова. «Ворон»

Обычно эта птица вызывает далеко не радужные ассоциации, но не в этом случае. Обладательницей такого величавого прозвища оказалась нападающая казанского «Динамо». Отношение к ворону практически у всех народов было особенным. Одни его почитали, другие боялись, но мало кто оставался равнодушным. Это и не удивительно — крупная сильная птица, черная, как сама ночь, одна из наиболее умных и сообразительных. Недаром ворон — символ мудрости. Мало кто не согласится, что Ирина своё прозвище полностью оправдывает.

Ольга Бирюкова. «Биря», «Конфета»

Прозвище «Биря» досталось доигровщице казанского «Динамо»Ольге Бирюковой, как вы могли догадаться, в качестве сокращения от фамилии. А с «Конфетой» мы уже выяснили ранее —вместе с Элицей Васильевой в казанском «Динамо» они образуют сладкий кондитерский дуэт.

Дарья Столярова. «Ракета»

История прозвища «Ракета», которое закрепилось за диагональной казанского «Динамо» Дарьей Столеровой, берет своё начало во время посещения спортсменками Казанского танкового училища. До того момента видя мощную игру Дарьи в команде девушки часто восклицали: «Ну ты Даша машина!»И вот увидев танковое училище изнутри, спортсменок осенило: «Нет, Даша, ты не машина. Ты – ракета!».

Евгения Старцева. «Джони»

Обладательницей одной из самых крутых прозвищ является связующая Евгения Старцева. Прозвище «Джони», как можно догадаться, связано с переводом имени Евгения на другие языки. Люди до сих пор не могут определиться между собой, как же перевести имя Женя на английский? Ну а спортсменки казанского «Динамо» уже давно определились, и решили называть своего капитана с присущей ей важностью,солидностью и респектабельностью – Джони. А какие ассоциации возникают с этим именем у вас?

Ирина Заряжко. «Заря»

Как же красиво кличут блокирующую казанского «Динамо» Ирину Заряжко. Есть в её прозвище что-то оптимистично-веселое и светлое. И не зря — сама девушка постоянно излучает свет и радость для окружающих. Тут с прозвищем точно не ошиблись — ведь не могут называть грустного человека – зарёй!

ProKazan.ru, 05.05.2017, 17:53
Тэги: Динамо-Казань
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Комментарии

Горожанин05 мая 2017, 18:13
А я бы ёжика потоптал )
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Горожанин05 мая 2017, 18:16
А я бы с Вороной полетал))
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ага05 мая 2017, 18:17
А я бы Леонида уломал.
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ага05 мая 2017, 18:18
А вот Зарю я бы не встречал.
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Горожанин05 мая 2017, 18:31
Я бы Зверька посмотрел.
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Горожанин05 мая 2017, 18:33
А я так понимаю в форуме инвалиды собрались.
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