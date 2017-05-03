СМИ: нападающий «Ак Барса» Джастин Азеведо договорился продлить контракт с клубом

Канадский нападающий «Ак Барса» Джастин Азеведо достиг договоренности о продлении контракта с казанским клубом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

- Азеведо достиг договоренности с «Ак Барсом», игрока устроило предложение клуба по деньгам, - сказал источник.

Отметим, что соглашение хоккеиста, которое было заключено на три года, истекло 30 апреля. После этого он стал неограниченно свободным агентом. Также сообщалось, что Азеведо рассматривает вариант продолжения карьеры в Казани.

Кстати, в составе казанского клуба Джастин Азеведо три года подряд становился лучшим бомбардиром регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), а в 2015 году стал финалистом Кубка Гагарина. Ранее он выступал за пражский «Лев».

Напомним, ранее сообщалось, что «Ак Барс» продлил контракт с 23-летним нападающим Владимиром Ткачевым.