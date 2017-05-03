Газон на возводимом ПСО «Казань» «Самара Арене» начнут сеять в середине июля

В Самаре на местном стадионе, возводимом ПСО "Казань", газон начнут сеять в середине июля, а не в июне, как предполагалось ранее. Об этом накануне в прямом эфире передачи "Главная тема" рассказал губернатор Самарской области Николай Меркушкин, передает ProGorodSamara.ru.

По данным СМИ, Меркушкин переживает за монтаж металлоконструкций купола, так как он очень сложный и своеобразный. По словам губернатора, эти работы завершат к 10 июня.

- Что касается кровли, то мы недавно встречались с питерскими подрядчиками. Они сделали хорошее предложение: и в смету вписываемся, и материал будет действительно «космический», чтобы наш стадион был похож на летающую тарелку, которая приземлилась на 32 ноги на окраине Самары, - сказал глава региона и добавил, что в дальнейшем стадиону, возможно, вернут название "Космос Арена", придуманное самарцами.

Напомним, ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев перенес сроки ввода в эксплуатацию стадиона "Самара Арена" с 2017 на 2018 год.