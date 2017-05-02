Блоги ProKazan.ru: Почему свои гонорары футболисты не доказывают результатами?

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Коли уж президент клуба Ильсур Метшин позволяет себе охарактеризовать игру “Рубина” словом “кошмар”, то почему нам нельзя этого сделать? Команда, которой предсказывали еврокубки, не могла выиграть 1,5 месяца и впервые за 15 лет может вообще вылететь из сильнейшей лиги страны. И тут слово “кошмар” выглядит даже чрезмерно цензурно. Победа над “Локомотивом” немного сгладила ситуацию, но не ответила на многие вопросы.

Погружаясь в бюджетные цифры, хочется схватиться за голову (свою или главного тренера Грасии). Изучив план расходов 2016 года, можно отметить, что на спорт в республике было выделено около 1,6 млрд рублей (1,1% от общего бюджета). В эту цифру входит поддержка детского и юношеского спорта, финансирование спортивных федераций РТ, локальное обновление спортивных объектов.

Но в эту цифру не входит финансирование профессиональных клубов, таких как “Рубин”, “Ак Барс”, “УНИКС”, “Зенит” и т. д. За спинами этих грандов стоят спонсоры в лице крупных татарстанских компаний - “ТАИФ”, “Татнефть”, “Казаньоргсинтез”, “Газпром Трансгаз Казань” и другие.

Так, хватит. Слишком много названий и цифр. Остановимся только на футболе. Генеральным спонсором “Рубина” сейчас является “Нижнекамскнефтехим”, который входит в группу компаний “ТАИФ”. На этот сезон, по информации телеканала ТНВ, на футбольный клуб компания выделила 7 млрд рублей. Еще раз – 7 миллиардов рублей!!! Это практически в 4 раза больше, чем весь спортивный бюджет Татарстана.

Удивляет и откровенная наглость некоторых приглашенных специалистов. На пресс-конференции у главного тренера спросили, сколько еще нужно денег на новых футболистов, чтобы команда прекратила проигрывать. Хавьер Грасия мастерски ушел от ответа, сделав вид, что его это не касается. Да, формально, он не занимается подписанием контрактов с игроками, но, безусловно, функционеры, приобретая игроков в “Рубин”, прислушиваются к рекомендациям и требованиям тренерского штаба.

Из современного спорта уходит мужественность и ответственность за свои поступки. Еще лет 20–30 назад было абсолютной нормой, что главный тренер, который разочаровал болельщиков результатами, ответственно брал вину на себя и добровольно уходил в отставку. В нынешнее время подобные случаи редкость. Тренеры до последнего ждут, когда с ними разорвут договор и, получив хорошие отступные, отправляются на родину.



Еще больше вопросов к новичкам. Это лето в российском футболе прошло под знаменами “Рубина”. Казанский клуб подписывал экс-игроков “Барселоны”, “ПСВ”, “Реал Сосьедада” и других., но реализовать себя полноценно практически никому не удалось. Сонг за полгода не забил ни одного гола и не проходит в состав, Лестьенн появлялся на тренировках с запахом спиртного, а в итоге получил травму до конца сезона, Мориц Бауэр и вовсе уехал в другой клуб, чтобы хоть где-то выходить на поле, и лишь недавно вернулся.

Нет, болельщики и журналисты не лезут в чужой карман, чтобы узнать, сколько заработали футболисты. Дело в другом. Когда наши хоккеисты выигрывают чемпионаты мира, никто не вспоминает, сколько они зарабатывают. Свои гонорары нужно доказывать результатами.

А сумма, которая выделяется на спорт бюджетом республики, по сравнению с другими регионами – немалая. Просто на фоне “рубиновской” затратки выглядит скромной. Но даже при неплохом финансировании и инфраструктуре, о некоторых видах спорта вспоминают лишь накануне Олимпийских игр и крупных чемпионатов. Показательна история, которую мне рассказал бывший министр спорта Марат Бариев. Когда он заступил на должность, то решил съездить на базу к Светлане Деминой (серебряный призер Олимпиады по стрельбе) и посмотреть, как она тренируется. «Приехал в поле, где находился строительный вагончик и все. Какие уж тут условия? Речи о душевых или медцентре даже не было. В лучшем случае можно было погреться у обогревателя. И мне было стыдно все это видеть», – рассказывает экс-министр. И это о тех спортсменах, кто добывает олимпийские медали для страны. А Лестьенн, Сонг, Жонатас и Грасия получают раз в 100 больше, чем выделяется всей федерации по стрельбе.

А как дела у наших молодых “жонатасов”? В Казани существует образцово-показательная академия “Рубина”, которая готовит юных звезд футбола. Есть еще десятки ДЮСШ (детско-юношеская спортивная школа - прим.ред.), где дети могут свободно заниматься. В анонимных беседах родители рассказывают, что по факту занятия бесплатные, но разного рода сборы преподаватели организуют систематически. Например, родителей просят “скинуться” в начале года на мячи. Обычно подобная ставка составляет около 500 рублей. На футбольную форму придется потратить еще пару тысяч. В некоторых секциях не всегда свободны поля, и бывает, что и на это приходится сдавать по 100–200 рублей.

Самой большой статьей расходов для родителей юных Роналдо и Месси становятся спортивные лагеря. В некоторых секциях сумма бывает символической – около 3000 рублей за три недели, в других же может подниматься в два раза больше. Можно, конечно, и не ехать, но такое решение вряд ли позитивно повлияет на карьеру подрастающего спортсмена, ведь именно на сборах мальчишки получают максимальную практику. Там и постоянные спарринги, и тренировки по несколько раз в день.

Однажды я сталкивался с дикой историей, которая в целом нетипична для благополучного региона. Один из детских тренеров собрал родителей и сказал, чтобы те скинулись ему по 500 рублей, потому что “у меня маленькая зарплата”. На вопрос, почему родители не предадут этот факт огласке, ответ был следующий: “Моего ребенка тогда выгонят из секции”. С немого молчания родителей горе-преподаватель ежемесячно собирал фиксированную таксу. Правда, результатов в этой команде их чада так и не показывали, что и неудивительно – с учетом методов работы тренера.

Конечно, проблемы есть всегда и везде. И это не призыв: “Отберите деньги у “Рубина” и отдайте детям!”. Болельщики в последнюю очередь думают о зарплатах спортсменов, если те радуют их своей игрой. Ныне покойный уважаемый хоккейный комментатор Сергей Гимаев сказал великие слова: "Зрители вам простят всё, но они не могут простить равнодушия. Идите и бейтесь!".

