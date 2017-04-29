Волейболисты казанского «Зенита» в третий раз подряд выиграли Лигу Чемпионов

Волейболисты казанского "Зенита" накануне вечером обыграли итальянскую "Перуджу" со счетом 3-0 в финальном матче Лиги чемпионов и в третий раз подряд стали победителями турнира.

"Финал четырех" проходил в Риме, в нем также участвовали немецкий "Берлин", разгромленный подопечными Владимира Алекно в полуфинале, и итальянская "Лубе Чивитанова".

"Перуджа" не сумела ничего противопоставить "Зениту", несмотря на полный зал итальянских болельщиков.

Казанцы выиграли турнир в пятый раз в истории и в третий раз подряд. "Зенит" также вышел на первое место по количеству побед в турнире среди команд, продолжающих свое существование. Ранее клуб становился победителем Лиги чемпионов в 2008, 2012, 2015 и 2016 годах. В 2011 году команда заняла второе место, в 2013-м - третье.

– На самом деле нет никакого секрета в нашем успехе. Сейчас наш клуб очень хорошо организован и располагает возможностями для приглашения лучших игроков мира. Вот в чём наш успех. Также я хотел бы сказать, что игрокам и тренерскому штабу не всегда легко справляться с давлением, так как ожидания от нашей игры всегда невероятно высоки – все ждут от нас только победы. Наши болельщики и руководство клуба воспринимают второе место как полный провал, и это всегда давит на нас. Но, конечно, я доволен и результатом, и этой золотой медалью, - заявил после матча Владимир Алекно, главный тренер "Зенита".