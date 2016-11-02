СМИ: большинство жителей России поддерживают запрет на полеты в Египет

Большинство россиян (71%) поддерживают запрет на полеты в Египет, введенный в 2015 году. По мнению 65% респондентов, арабское государство не может обеспечить должных мер безопасности. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

- Минтранс ввел запрет на полеты в Египет для россиян после крушения российского самолета A321 в небе над Синайским полуостровом 31 октября 2015 года. Тогда же на вопрос ВЦИОМ об отношении к запрету 76% респондентов ответили, что поддерживают его, 16% эту меру не поддержали. В этом году количество тех, кто против полетов в Египет, стало чуть меньше - 71%. Больше стало тех, кто против запрета, - таких 20%, - говорится в сообщении ВЦИОМ.

Согласно данным исследования, 65% опрошенных уверены, что Египет не способен защитить туристов от террористических атак. Еще 18% участников опроса полагают, что арабское государство сможет принять необходимые меры по обеспечению их безопасности. Отмечается, что 82% респондентов не планируют в ближайшее время поездок в Египет. При этом 90% опрошенных заявили, что в Египте никогда не были.

В соцопросе "ВЦИОМ-Спутник" участвовали 1,2 тыс. человек из разных регионов. На вопросы социологов они отвечали 24 и 25 апреля 2017 года по стационарному и мобильному телефонам.

Напомним, президент РФ Владимир Путин поручил правительству приостановить полеты российской авиации в Египет 6 ноября 2015 года. Такое решение было принято после крушение самолёта с российскими туристами. Самолет А321 авиакомпании "Когалымавиа", совершавший рейс по маршруту Шарм-эль-Шейх - Санкт-Петербург, разбился 31 октября на Синайском полуострове. Все находившиеся на борту 224 человека погибли.