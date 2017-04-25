Глава Минспорта РТ: газон на «Казань Арене» в нормативном состоянии

Сегодня на пресс-конференции в преддверии тестового матча Кубка Конфедераций между "Рубином" и ЦСКА министр спорта РТ Владимир Леонов ответил на вопрос о состоянии газона на стадионе "Казань Арене", по его словам, сейчас покрытие находится в "нормативном состоянии".

- Сегодня мы не только контролируем сами себя, мы контролируемся со стороны FIFA, есть определенные компании, которые занимаются мониторингом состояния поля... Не хочу громогласно говорить, что идеальное состояние - нормативное состояние, это поле соответствует пяти звездам FIFA, на нем можно проводить любого уроавня турнир, в том числе Чемпионат страны, - заявил Леонов.

Напомним, последний раз газон на стадионе меняли в прошлом году, его выращивали специально к Кубку Конфедераций.