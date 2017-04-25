Сегодня «Рубин» сыграет в чемпионате России с «Тереком»

Сегодня, 26 апреля, казанский «Рубин» примет грозненский «Терек» в матче 25-го тура чемпионата России. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с 37-летним арбитром из Москвы Евгением Турбиным.

Отметим, что матч первого круга между «Рубином» и «Тереком» состоялся 22 октября в Грозном и завершился победой хозяев со счетом 3:1. Та встреча запомнилась двумя удалениями в составе «Рубина в середине второго тайма — поле покинули Мийо Цакташ и Карлос Самбрано.

Напомним, на прошлой игре, 23 апреля, в Самаре казанцы сыграли вничью против «Крыльев Советов».

Встреча «Рубин» - «Терек» пройдет на стадионе «Казань Арена» и начнется в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире эту игру покажет телеканал «Наш Футбол».

Кстати, вход на этот матч для болельщиков будет бесплатным.

- Мы решили всей командой, что оплатим билет каждому болельщику, пришедшему на матч с «Тереком», - сказал голкипер Сергей Рыжиков.