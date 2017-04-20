В Самаре билеты на матч с казанским «Рубином» начали раздавать бесплатно

В Самаре в одном из трамваев билеты на матч между самарскими "Крыльями Советов" и казанским "Рубином"начали раздавать бесплатно, об этом сообщается в Twitter самарского клуба.

Акция проходит в одном из трамваев Самары под маршрутом №3, который носит зелено-бело-синие цвета местного клуба.

Кондукторы бесплатно раздают билеты на матч «Крылья Советов» – «Рубин» в клубном трамвае самарцевhttps://t.co/PjGnXc8xhn — ПФК Крылья Советов (@fckssamara) 21 апреля 2017 г.

Матч состоится в воскресенье, 23 апреля, на стадионе "Металлург" в 15:30, передает ProGorodSamara.ru.

Напомним, накануне стало известно, что 26 апреля, "Рубин" дома в рамках 25-го тура чемпионата России по футболу сыграет против грозненского "Терека", вход на этот матч для болельщиков будет бесплатным, заявил накануне голкипер клуба Сергей Рыжиков. "Мы решили всей командой, что оплатим билет каждому болельщику, пришедшему на матч с "Тереком", - сообщил футболист.