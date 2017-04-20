Защитник «Рубина» Мориц Бауэр может перейти в один из европейских клубов. Об этом пишет издание Transfer Market Web.

Сообщается, что футболистом заинтересовались немецкий «Гамбург», испанская «Валенсия», итальянский «Интер» и английский клуб «Эвертон».

Стоимость защитника оценивается в 6 млн евро.

Напомним, швейцарец Мориц Бауэр перешел в «Рубин» прошлым летом. За это время 25-летний футболист за казанский клуб провел 18 матчей в чемпионате России. Отметился 4 результативными передачами и заработал 4 желтые карточки.