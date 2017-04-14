СКА обыграл «Металлург» и стал обладателем Кубка Гагарина

Хоккеисты петербургского СКА выиграли финальную серию розыгрыша Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги у магнитогорского "Металлурга" и стали обладателями трофея.

Сегодня армейцы выиграли у "Металлурга" в Магнитогорске - 5:3 (0:1, 3:1, 2:1) - и довели счет в серии по победам до 4-1. В этом матче серии хоккеисты "Металлурга" повели со счетом 2:0, но позволили сопернику не только отыграться, но и выйти вперед. Вскоре СКА увеличил отрыв в счете и в итоге оформил решающую победу.

Кто выигрывал Кубок Гагарина



Статус действующего обладателя Кубка Гагарина принадлежал магнитогорскому "Металлургу". В финальной серии прошлого сезона он взял верх над московским ЦСКА (4-3 по победам).



"Металлург" выигрывал Кубок Гагарина дважды, по столько же раз это сделали казанский "Ак Барс" и московское "Динамо", по разу - СКА и уфимский "Салават Юлаев". Первой командой, завоевавшей трофей, стал "Ак Барс" - в 2009 году казанцы выиграли финальную серию у ярославского "Локомотива" (4-3).