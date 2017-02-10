«Ак Барс» после инцидента с дракой на трибуне посоветовал фанатам не ехать на матч в Уфу

Также клуб отказался организовывать выезд болельщиков команды в столицу Башкирии

Руководство "Ак Барса" решило не заниматься организацией выезда болельщиков команды в Уфу на матч регулярного чемпионата с "Салаватом Юлаевым", который состоится 14 февраля. Об этом сообщает "Бизнес Online".

Также в клубе рекомендовали фанатам не ехать в столицу Башкортостана в составе неорганизованных групп.

Такое решение связывают с стем, что 18 января на матче между двумя этими командами в Казани группа болельщиков "Ак Барса" напала на болельщика уфимского клуба на трибуне. За ходом "битвы" на трибунах даже некоторое время наблюдали хоккеисты на скамейке запасных.

Помимо этого появилась информация, что 14 февраля фанаты футбольной "Уфы" "намерены встретить казанских болельщиков".

Напомним, сам прошлый матч закончился со счетом 6:5, победу одержал казанский клуб. В ходе матча хоккеист уфимского "Салавата Юлаева" Томаш Мертл после столкновения с форвардом казанцев Александром Свитовым смог покинуть площадку только на носилках.