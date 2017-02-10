Минниханов «Ак Барсу» перед плей-офф: «Нужно забыть о всех неудачах»

Глава республики подчеркнул, что победы «Ак Барса» - победы Татарстана

Президент Татарстана в преддверии плей-офф Кубка Гагарина встретился с хоккеистами «Ак Барса». Об этом сообщает пресс-служба правительства РТ.

- Этот сезон для нас стал очень непростым. Были и яркие победы, и неудачные игры. Но это позади. Теперь все начнется с нуля. В плей-офф каждая команда будет делать все, чтобы доказать свою состоятельность. К плей-офф мы подошли с не очень хорошим настроением, с некоторой нервозностью. Но сейчас нужно забыть обо всех неудачах и двигаться вперед, - подчеркнул глава республики.

Президент Татарстана пожелал игрокам удачи в предстоящих играх.

- Вы способны сыграть на самом высоком уровне, - добавил он.

Напомним, игры серии плей-офф Кубка Гагарина начнутся 22 февраля. Первый матч «Ак Барс» проведет на льду «Татнефть Арены».