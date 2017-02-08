Испанский гранд Евролиги. УНИКС принимает «Реал Мадрид»

Сегодня казанский УНИКС проведет очередной матч в рамках баскетбольной Евролиги. На этот раз подопечные Евгения Пашутина будут биться с мадридским "Реалом" за очки, которые так необходимы казанцам для попадания в плей-офф.

Лидер Евролиги и рекордсмен чемпионата Испании. Представляем соперника

"Реал Мадрид" является лидером таблицы Евролиги. Испанцы смогли им стать только после прошлого тура. ЦСКА, который ее возглавлял до этого, потерпел поражение, ну а мадридский клуб смог добыть победу в принципиальном противостоянии с «Басконией». Лучшими игроками того матча были Дончича и Айона. Что же касается истории клуба, то он был основан на базе одноименного футбольного клуба в 1931 году, став грозным соперником на региональных соревнованиях. Мадридский «Реал» является рекордсменом по числу побед в: чемпионате Испании(33 раза), кубке Испании(26 раз), Межконтинентальном кубке(5 раз), кубке Европейских чемпионов(9 раз).

Три победы над грандом

В истории очных противостояний с «Реалом» для УНИКСА не все так плохо. Казанцы могут похвастаться тремя победами над испанским грандом. Последний матч между клубами, который состоялся совсем недавно, выиграл все-таки «Реал». Преимущество мадридцев было вполне весомым – 89:75. Напомним, что УНИКС занимает 13-ю строчку таблицы в нынешнем сезоне баскетбольной Евролиги.

Начало встречи в 19:00 по московскому времени.