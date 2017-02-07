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«Динамо-Казань» всухую обыграло «Бимал-Единство» из Боснии и Герцеговины

«Динамо-Казань» всухую обыграло «Бимал-Единство» из Боснии и Герцеговины
16+
Фото: "Динамо-Казань"

В первом матче 1/8 финала Кубка ЕКВ «Динамо-Казань» выиграло «всухую» со счетом 3:0. Команда «Бимал-Единство» из Боснии и Герцеговины не смогла отыграться ни в одной из партии.

Как сообщает пресс-служба волейбольного клуба, в Казань боснийская команда приехала без главного тренера и нескольких игроков. Однако поражение по предыдущим матчам «Единства» с этим не связывают, такая ситуация для команды уже не первая: гостевые матчи они почти всегда проводят усечённым составом.

Все три сета выигрывала команда “Динамо-Казань”. Однако старший тренер Александр Перепелкин не совсем доволен игрой.

- Последняя партия показала, что столько ошибок делать нельзя, - прокомментировал Перепелкин. - Подарки, которые мы делали этому сопернику, другие соперники нам не простят. Наша концентрация и наши возможности должны быть на порядок выше, чем были в третьей партии – особенно в первой её половине. Поэтому даже в этой игре есть моменты, которые нам нужно обдумать и улучшить.

Ольга Плешкова, 08.02.2017, 22:15
Тэги: Спорт
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