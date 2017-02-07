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Интервью с чемпионкой мира по жиму лежа. О диетах, «запретной» еде и тайных походах в зал

Интервью с чемпионкой мира по жиму лежа. О диетах, "запретной" еде и тайных походах в зал
16+
Фото: instagram.com/olyanailkazan
Корреспондент ProKazan.ru поговорил с жительницей Казани Ольгой Хисамовой, которая в 44 года "выжимает" 65 килограмм при собственном весе в 54 килограмма

Повальное увлечение спортом атаковало социальные сети: Instagram пестрит фотографиями накаченных частей тела, а «ВКонтакте» люди активно обсуждают питание и упражнения. Но есть и те, кто просто молча делает свое дело. Наш собеседник – Ольга Хисамова, кандидат в мастера спорта. В 44 года она стала чемпионкой Мира по жиму штанги лежа и не собирается на этом останавливаться. Это человек, который «взрывает» все стереотипы о возрасте и о женщинах.

По желанию нашей собеседницы, интервью прошло в уютной кофейне с ламповой атмосферой – это любимое место чемпионки. Ольга - очень нежная и хрупкая женщина, но ее бунтарский дух видно сразу: огненно-рыжие дреды, пирсинг и татуировки. Личность неординарная. Поговорить с таким человеком всегда есть о чем. Наше интервью затянулось на 4 часа, но они прошли совсем незаметно.


Ольга - чемпионка Мира по жиму AWPC об Elite BCAA Sculptor Nutrition

Как рассказала нам Ольга, ей всегда нравились силовые тренировки, это придавало уверенности в себе. «Женщина тоже может быть сильной. Я против стереотипов», - призналась она.

Ольга родилась на Сахалине. По образованию — бухгалтер. «Это занятие совсем не по мне, - признается наша собеседница. - Родители отправили в техникум, потому что тогда это было престижно. В итоге я его не закончила. Мне не нравилось там учиться». После она переехала в Волжск, занялась своим бизнесом, но это тоже было не по душе. «Все-таки я творческая натура, а все эти документы, финансы... они меня угнетали. Я всегда искала что-то свое, то занятие, которое будет меня радовать».

«Когда я устраивалась на работу, сразу сказала, что вторник, четверг и суббота - время тренировок. Иногда клиенты просят записать их именно на эти дни, тогда я отвечаю: «Без ногтей прожить можно, а без тренировок - нет».

После развода Ольга переехала в Казань, где ей предложили пройти курсы маникюра. Сейчас она с большим удовольствием и успехом работает в студии. У нее двое детей — 26-летний Марсель и 22-летняя Эвелина. Они тоже занимаются спортом, что было исключительно их решением. Дочь учит детей фигурному катанию в Казани, а сын — хоккейный судья в Волжске.

«Мне было 20 лет, я тайком от мужа бегала на тренировки»

Как давно появилось ваше увлечение?

- Это было очень давно. Тогда я просто отводила душу в спортзале. Мне было 20 лет, я тайком от мужа бегала на тренировки. Но это все было не так серьезно, как сейчас. Все-таки двое детей и домашние дела отнимали много времени. После развода, в 33, был длительный перерыв, но сейчас дети выросли и я могу полностью посвятить себя спорту.

Когда вы начали заново тренироваться?

- Это было 4 года назад. Сначала был только фитнес. Затем я познакомилась со своим тренером, Стасом, и мы стали заниматься боксом. Но он увидел во мне потенциал и в другом спорте, предложил заниматься жимом. Я долго думала, а когда увидела его результаты, очень вдохновилась.

Получается, тренер стал для вас мотивацией?

- Можно и так сказать. Я вообще не тот человек, который ищет мотивацию, я просто иду и делаю. Главное – это желание. Вообще Стас для меня больше чем тренер, он также мой друг. Это очень важно. У нас полное взаимопонимание. То, что я из себя сейчас представляю, это его заслуга. Он все обо мне знает, как со мной работать, когда нужно подогнать, а когда наоборот остановить.

«Я не понимаю женщин, которые, например, увеличивают себе грудь. Что за бред?»

Как мужчины реагируют на ваши мышцы?

- Ну, всем не угодишь… Я считаю, что и не нужно никому угождать. Нужно нравиться себе в первую очередь. Я не понимаю женщин, которые, например, увеличивают себе грудь. Что за бред? Ради того, что бы всем нравиться, ложиться под нож, своим здоровьем рисковать…

Как проходят ваши тренировки?

- В зале я занимаюсь всегда утром, три раза в неделю. Если не нужно готовиться к соревнованиям - 2,5 часа. Сначала силовые упражнения, а после - час кардио. Дома тоже занимаюсь, около часа. В свободное время еще хожу на бокс.

Как вы готовитесь к соревнованиям?

- Для подготовки, в первую очередь, нужно просушиться, чтобы войти в весовую категорию. Сушка – это большой стресс для организма, это противоестественно (диета, которая заключается в безуглеводном рационе, - прим.авт). Поэтому она нужна только для соревнований. Некоторые спортсмены используют сушку, что бы был виден рельеф, но не надо ее использовать для того, чтобы похудеть! Используйте лучше правильное питание.

Также перед соревнованиями меняется режим тренировок, Стас старается уменьшить нагрузки, но если нужно - сбросить вес, увеличивается кардио. Тут уже особая технология, о которой нужно говорить отдельно. Конечно, это все большой труд, как физический, так и моральный.

Чемпионат Мира

Расскажите о чемпионате Мира, как это происходило?

- Чемпионат проходил в Курске, в августе 2016. Мы очень долго готовились. Я тогда особо не обращала внимания на то, что происходит вокруг: кто приехал, какие страны участвовали. Я видела перед собой только свою цель. Конечно, очень нервничала, не смотря на уверенность в себе и длительную подготовку. На соревнованиях один момент может решить все. Никогда не знаешь, как поведет себя твой организм.

Гордитесь своим званием?

- Очень горжусь своими победами, они для меня много что значат, просто Чемпионка Мира для меня - это слишком громко и непривычно.

Были моменты, когда хотелось все бросить?

- Нет, никогда. Мои первые соревнования в Ростове прошли не очень удачно, немного не рассчитали силы. Ко мне подошел Стас и спросил: «Ну что, все, больше не захочешь?», я на него посмотрела с удивлением, мол, как это не захочу? Я даже не думала сдаваться.

Есть планы на будущее в спорте?

- Я хочу стать тренером, но я пока не уверена, надо учиться. Тренер – это большая ответственность. Человек практически полностью тебе доверяется, как можно его подвести? Нужно знать очень много нюансов. Есть такие спортсмены, которые, позанимавшись полгода, начинают учить других. Это не правильно. Нужно самому пройти определенный этап, набраться опыта.

10 километров за булочку

Насколько большую роль в спорте играет питание?

- Это два воедино связанных между собой элемента. Без питания результата от тренировок не будет видно. Ваши мышцы, конечно, укрепятся, но все это будет скрывать жир. И мышцы сами по себе не появятся без большого количества белка.

Бывает, что иногда хочется сорваться, съесть что-то «запретное»?

- Если не нужно сушиться, я могу позволить себе что-то вкусненькое. Но я взяла себе за правило есть только качественную пищу. Например, сладости я заказываю исключительно у своей подруги, она занимается тортами. Домашние торты не содержат химии, консервантов и пальмового масла. Пусть это недешевое удовольствие, но это тоже определенный стимул, чтобы не покупать часто и много. И я получаю от этих десертов настоящее удовольствие.

А как обстоят дела с остальными продуктами?

- Я ем только полезную и натуральную пищу. Перестала пить соки – в них содержится огромное количество сахара, полезнее съесть целое яблоко. Кстати, количество фруктов я тоже ограничила. Лучше есть больше овощей. Не ем картошку, хотя она разрешается в запеченном виде в первой половине дня. Хлеб только бездрожжевой, со злаками.

Я почти полностью отказалась от сахара, первое время заменяла его медом и финиками, ела их в больших количествах. Как-то дочь привезла мне из Туниса огромную коробку фиников. Они были восхитительны! Но потом, я узнала что у них высокий гликемический индекс, который нарушает обменные процессы, и значительно сократила их количество.

Вообще, есть можно почти все, но не обжираться, научиться получать удовольствие от еды. Правда потом все равно придется отработать это физической нагрузкой. Если хочешь съесть булочку, но не готов пробежать 10 километров, значит не так уж сильно ее хочешь.

Вы принимаете какие то пищевые добавки?

- Да, мне приходится пить протеин – это источник белка. Мне нужен белок в больших количествах. Я могу получать его из натуральных продуктов, но я просто физически не смогу съесть столько мяса и курицы. Еще принимаю ВСАА-аминокилоты, они тоже относятся к белкам и нужны для восстановления и поддержания мышц.

Как вы относитесь к химическим препаратам?

- Многие считают, что я их принимаю, но это не так. Мне все равно, кто и что думает. И я никому не собираюсь что-то доказывать. Когда стоит на пьедестале «химик» - победа не его, а химии. А мой результат – это моя победа, и это очень важно в первую очередь лично для меня. Все, что я делаю, я делаю для личных побед, а не для «показухи».

«Все у нас в голове. Хочешь? Иди и делай»

Что вы можете посоветовать тем, кто только планирует начать заниматься?

- В первую очередь нужно задаться целью, не нужно ждать вдохновения. Все у нас в голове. Хочешь? Иди и делай. Поиск вдохновения - это только лишний повод отложить все на потом.

Почему не все достигают желаемых результатов в спорте?

- Это очень распространенный вопрос. Люди ждут быстрых результатов, а когда их не получают – сдаются. Например, женщина в 40 лет решила пойти в зал, и через месяц удивляется - почему все осталось без изменений? Это обычная физиология. Мышцы, которые никогда не знали, что такое спорт, сразу никогда не начнут подтягиваться, для них это стресс. Во всем нужен индивидуальный подход, а также терпение и труд.

Как научиться контролировать себя в еде?

- Я советую записывать то, что вы едите, все до мелочей. Порой мы не замечаем, что попадает нам в рот. Особенно у женщин: там попробовала, тут за кем-то доела. Важно то, что мы едим. Это должны быть качественные продукты. Также хочу всем сказать: если есть цель, всегда добьетесь желаемых результатов. Все только у нас в голове, только мы сами, а не кто-то, можем сделать себя лучше. И не только в спорте. Ну а тем, кто решился начать заниматься, желаю не сдаваться и не бояться провалов. Они всегда будут. Это нормально. Просто скажите себе «Я все смогу!». И тогда горы свернете и море по колено. Гарантирую! 

Елена Кривопатре, 08.02.2017, 16:13
Тэги: Казанцы, Интервью, Спорт
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Комментарии

Горожанин08 февраля 2017, 16:40
Не понимаю любителей татуировок и пирсинга
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Горожанин08 февраля 2017, 16:50
Если не смотреть на дреды, тату и пирсинг, то женщина выглядит просто потрясающе в свои 44!
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Горожанин08 февраля 2017, 17:16
А че у нее козявка из носа торчит?
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