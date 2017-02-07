Чемпион Боснии в Казани. «Динамо - Казань» принимает «Бимал - Единство»

Сегодня, 8 февраля, волейбольный клуб "Динамо - Казань" сыграет с "Бимал - Единство"(Босния и Герцеговина). Встреча пройдет в рамках 1/8 финала кубка Европейской конфедерации волейбола.

Напомним, что на стадии 1/16 финала казанский клуб выбил из турнира чешский "Оломоуц". В 1/16 финала боснийки неожиданно для многих оказались сильнее израильской команды «Хапоэль» - уступив в первом матче, переломив ход игры в ответном и выиграв затем «золотой сет».

Женская волейбольная команда из Брчко начала выступления в 1946 году в рамках действия программы по работе с молодежью был образован клуб "Брчко - Бановичи". "Брчко" достойно выступало в 50-х и 60-х, но первые успехи пришли только в 70-х годах. Женская команда в составе волейбольного клуба "Единство" Брчко, начала выступать в 1996 году. За время проведения внутреннего чемпионата "Бимал - Единство" стал самым титулованным клубом страны. На счету Боснийской команды 10 чемпионских титулов. Также клуб из Брчко является действующим чемпионом внутреннего первенства.

Начало встречи в 19:00 московскому времени.