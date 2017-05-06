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Дети научили волейболисток «Динамо-Казань» лепить из пластилина снеговиков

Дети научили волейболисток «Динамо-Казань» лепить из пластилина снеговиков
16+
Фото: Динамо-Казань
Елена Ежова и Ольга Бирюкова побывали в гостях у детей, живущих в семейной гостинице «Дом Роналда Макдоналда» при ДРКБ

Волейболистки ЖВК «Динамо-Казань» - либеро Елена Ежова и доигровщица Ольга Бирюкова - пришли в гости к маленьким постояльцам семейной гостиницы «Дом Роналда Макдоналда», чтобы вместе с детьми взять урок лепки из пластилина. Мастер-класс для малышей и спортсменок прошёл в рамках масштабного благотворительного проекта «Я и моя мама фея».

Посещение семейной гостиницы при ДРКБ началось с небольшой экскурсии, из которой волейболистки узнали о том, что «Дом Роналда Макдоналда» — глобальный благотворительный проект, позволяющий детям с онкозаболеваниями не расставаться во время лечения в больнице со своими родителями.

Мастер-класс проходил в игровой комнате. Дети и спортсменки расселись вокруг стола, на котором уже было разложено всё для лепки. Один из малышей — мальчик по имени Артур рассмеялся, увидев, как Ольга Бирюкова, садится на крошечный стул. Через минуту Артур подсел к волейболистке поближе — так появился первый творческий дуэт.

Когда сотрудница семейной гостиницы ушла за новыми пачками пластилина, чтобы всем хватило белого цвета, Ольга Бирюкова спросила Артура:

- Ты креативный?

- Да, - ответил мальчик.

- Может быть, другой цвет возьмём? Какой тебе больше всего нравится?

- Зеленый.

Артур и Ольга начали лепить зелёного снеговика.

Работа спорилась, но не у всех — доигровщица «Динамо-Казань» отставала от своего нового друга.

- Я, наверное, пропустила тот этап детства, когда дети из пластилина лепят. Наверное, уже мяч держала, - сказала Ольга компаньону по лепке. - Какой ты быстрый! У меня так не получается.

- Я стараюсь, - сказал ей Артур в ответ.

- А ещё надо морковку сделать! Кто сказал, что она обязательно должна быть оранжевой. Мы же креативим.

- Пусть будет чёрной.

- Да, как будто бы её только что из земли достали.

Когда снеговики были готовы, ведущая мастер-класса по лепке попросила детей и волейболистов поаплодировать друг другу — игровая комната на минуту наполнилась веселым смехом.

После общей фотографии Елена и Ольга начали раздавать малышам автографы.

- А вы ходили на волейбол? - спросила доигровщица своего нового друга. - Если придете, то я буду с площадки махать и кричать: «Я знаю этого парня! Он делает классных снеговиков».

Мальчик кивнул в ответ и побежал показывать зелёного снеговика маме.

Поделки детей и спортсменок станут героями пластилинового мультфильма, над которым сейчас трудятся мультипликаторы-волонтёры и малыши, находящиеся на лечение в отделении онкогематологии ДРКБ. Пластилиновая история расскажет о том, как важно семье быть вместе в сложный период, и поддерживать друг друга.

ProKazan.ru, 07.02.2017, 15:07
Тэги: Спорт
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