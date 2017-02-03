Матч против команды из 2-го дивизиона чемпионата Японии. «Рубин» обыграл «Сёнан Бельмар»

Лестьенн - главный творец сегодняшнего успеха

Состав "Рубина" в первом тайме: Нестеренко, Бурлак, Санчес, Устинов, Михайлов, Оздоев(К), Сонг, Ткачук, Рочина, Канунников, Лестьенн.

Дебют Михайлова и игра на контратаках

Первым появлением во взрослой команде "Рубина" отметился воспитанник казанской команды Никита Михайлов. Первую опасную атаку соорудили футболисты японской команды, но голкипер "Рубина" вытащил мяч из-под перекладины. На 10-й минуте счет открыл Максим Канунников с передачи Максима Лестьенна - 1:0. Японской же команде делало честь то, что футболисты старались каждую атаку завершить ударом по воротам. Рубен Рочина опасно пробивал под перекладину, но закончилось это только угловым ударом. "Рубин" играл на контратаках, японцы же играли в большей степени навесами, хотя высоких футболистов в их команде не было. 1:0 в пользу казанцев закончился первый тайм.

Контратаки и передачи Лестьенна - залог победы

С самого начала второго тайма произошла замена в составе казанской команды. Вместо Алекса Сонга вышел Руслан Камболов. В перерыве матча главный тренер "Рубина" Хави Грасия дал игрокам установку навязывать свою игру. На 56-й минуте Денис Ткачук удвоил преимущество казанцев. Отметим, что оба мяча были забиты после контратак и с передач Максима Лестьенна - 2:0. На 59-й минуте с подачи углового "Сёнан" сокращает отставание в счете - 2:1. На 64-й минуте произошла массовая замена состава. Состав "Рубина" после замены: Нестеренко, Квирквелия(К), Самбрано, Бауэр, Набиуллин, Камболов, Махатадзе, Ахметов, Жемалетдинов, Билялетдинов, Жонатас. На 83-й минуте Камболов получил повреждение. Вместо него на поле появился Мийо Цакташ. Матч закончился со счетом 2:1.

— Футболистам всегда больше всего нравится побеждать, чувствовать себя на поле командой, которая диктует свою игру сопернику и постоянно находиться в предвкушении матча. Самое главное, чтобы футболисты не только играли, но и побеждали, - после матча поделился главный тренер "Рубина" Хави Грасия.

Следующий матч "Рубин" проведет 13 февраля в 14:00 по московскому времени. Соперником казанской команды на этот раз будет московский "Спартак".