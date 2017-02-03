Третий матч на сборах. «Рубин» сыграет с японским «Сёнан Бельмаре»

Сегодня, 5 февраля, подопечные Хави Грасии проведут очередной товарищеский матч на вторых сборах. Напомним, что в прошлом матче казанцы проиграли хорватскому "Осиеку" со счетом 1:2.

Немного о команде соперника

Клуб был основан в 1968 году в городе Тотиги местной риэлторской компанией. В 1972 году клуб переехал в Хирацуку, а в 1993 году под именем «Сёнан Бельмаре» присоединился к профессиональной футбольной Джей-лиге.

«Сёнан» — название прибрежного региона, в который входит Хирацука. С 1994 по 2000 год клуб носил имя «Бельмаре Хирацука», из-за тогдашнего требования Лиги, по которому клуб мог носить имя только одного определенного города.

Название «Бельмаре» образовано сочетанием двух латинских слов «bellum» (с лат. — «война») и «mare» (с лат. — «море»).

За время своего существования "Сенам Бельмаре" становился чемпионом страны дважды, но последнее чемпионство было аж в 1981 году. Сейчас клуб выступает во втором дивизионе чемпиона страны.

Встреча состоится в Сотогранде. Прямая трансляция будет проводиться на клубном канале в YouTube. Начало встречи в 13:00.