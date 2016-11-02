Первое поражение в 2017 году: «Рубин» проиграл хорватскому «Осиеку»

Компактная игра не принесла результата

Игра началась стремительно, но команды не обменивались опасными моментами вплоть до 7 минуты. Жонатас после рикошета оказался с вратарем хорватской команды один на один, но в касание не смог точно пробить по воротам соперника.

Чуть позже произошел неприятный момент с участием Эльмира Набиуллина. У защитника казанской команды поехала опорная нога при приеме мяча, и он получил удар ногой по лицу от соперника. Вскоре Эльмир продолжил матч.

Состав "Рубина": Рыжиков, Сомбрано, Кверквелия, Набиуллин, Бауэр, Камболов, Цакташ, Ахметов, Джамалетдинов, Жонатас, Карадениз(К).

Первые 20 мин казанцы играли компактно и переходили в быстрый прессинг при потере мяча, но на 35-й минуте пропустили контратаку. Сергей Рыжиков пытался сократить угол обстрела, но допустил ошибку на выходе и Перишич воспользовался этим. Счет стал 0:1.

Стоит отметить и игру Морица Бауэра в первом тайме, который исполнял роль лотераля и постоянно создавал движение на правом фланге. Подопечные Хави Грасии быстро отыгрались. На 39-й минуте Жонатас реализовал штрафной удар, пробив под стенкой соперника. Первый тайм закончился со счетом 1:1.

— Первые 45 минут мы провели очень хорошо, владели в первом тайме подавляющим преимуществом и могли забить первыми. У нас было множество моментов, но, к сожалению, не все эти моменты мы реализовали, - поделился мнением по первому тайму главный тренер "Рубина" Хави Грасия.

Замена состава, возвращение Кузьмина и поражение во втором матче сборов

Второй тайм "Осиек" начал в полностью обновленном составе. "Рубин" замен не сделал.

На 50-й минуте хорваты выходят вперед-1:2. На 62-й минуте казанцы меняют 10 игроков стартового состава. Стоит отметить, что на поле, за долгое время, вернулся Олег Кузьмин, который появился на поле впервые с весны прошлого годна.

Состав "Рубина" во втором тайме: Рыжиков, Бурлак, Санчес, Устинов, Кузьмин, Оздоев, Сонг, Ткачук, Рочина, Канунников, Лестьенн.

На 61-й минуте опасный штрафной пробили казанцы, но вратарь хорватской команды вытащил мяч из-под перекладины. "Осиек" во втором тайме начал играть первым номером. Обновленный состав долго сыгрывался, однако, во втором тайме "Рубин" успешно сдерживал атаки соперников. Но это не спасло казанцев от поражения во втором матче сборов.

1:2 - победа хорватского коллектива

- Во втором тайме соперник выпустил свежих игроков, что тоже, видимо, сказалось, - поделился мнением Грасия. - Мы пропустили еще один обидный гол после передачи с фланга. Но ребята боролись, старались играть дальше. Спустя 15 минут после начала второго тайма мы тоже выпустили новый состав, чтобы дать всем футболистам поиграть. Был сегодня приятный момент, в частности, выход на поле Олега Кузьмина. Мы хотели дать ему игровое время, дали игровое время Максиму Канунникову и Денису Ткачуку, которые получили повреждения осенью. Это те положительные моменты, которые мы отмечаем для себя.

Следующий матч "Рубин" проведет так же в рамках второго сбора. Соперником на этот раз будет японский «Сёнан Бельмаре». Встреча состоится 5 февраля в 13:00 по московскому времени.