Первый матч второго сбора: сегодня казанский «Рубин» встретится с хорватским «Осиеком»

Сегодня, 4 февряля, казанский "Рубин" проведет товарищеский матч на вторых "КОС-Тренировочных сборах" в Малаге. В городе Коин команда Хави Грасии сыграет с хорватским "Осиеком".

О сопернике

"Осиек" был основа в 1947 году. За это время клуб из одноименного города так и не смог стать чемпионом страны. За все время своего существования завоевав лишь кубок страны в сезоне 1998/99. 6 раз клуб завоёвывал бронзовые медали чемпионата.

Запоминающейся фигурой "Осиека" является Давор Шукер. Хорватский футболист, бронзовый призёр чемпионата мира 1998 года, лучший бомбардир в истории сборной Хорватии.

С июля 2012 года — президент Хорватского футбольного союза. В качестве игрока Шукер также выигрывал Лигу чемпионов с мадридским "Реалом" в 1998 году.

Главное - набирать игровой и тренировочный объем

Главный тренер "Рубина" Хавьер Грасия поделился мыслями перед вторым сбором:

- Самое главное для нас – набрать тренировочный объем, игровой объем за счет этих товарищеских матчей, - сказал он. - Нам предстоит сыграть против соперников разного уровня из разных чемпионатов. Безусловно, при подготовке к матчам мы будем исходить от каждого соперника, будем выделять те аспекты, которые нам потребуется проявить в этих матчах. Но самое главное, повторюсь, набирать игровой и тренировочный объем.

Канунников: "Многое потерял за три месяца"

Восстановились от травм Максим Канунников и Денис Ткачук, они скорее всего примут участие в матче.

— Многое потерял за три месяца, которые восстанавливался. Они прошли. Ждал, когда закончится отпуск, - поделился перед матчем Максим Канунников. - Первый сбор работал в немного облегченном режиме, сейчас уже работаю на максимальных скоростях вместе с командой. Будем прибавлять, в том числе через контрольные игры. Думаю, к официальным матчам будем в оптимальной форме. Наша задача работать и думать о ближайших матчах.

Начало матча в 12:00 по московскому времени.