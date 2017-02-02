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Четвертое подряд поражение в рамках Евролиги: как УНИКС принимал «Олимпиакос»

Четвертое подряд поражение в рамках Евролиги: как УНИКС принимал "Олимпиакос"
16+
Корреспондент портала ProKazan.ru о том, как подопечные Евгения Пашутина проиграли со счетом 75:90

Накануне в 21 раунде баскетбольной Евролиги казанский УНИКС принимал греческий "Олимпиакос". Подопечные Евгения Пашутина в очередной раз потерпели поражение. Стоит упомянуть, что это уже четвертое подряд в рамках Евролиги.

К этой игре команды подошли в разных ситуациях. Греки, находясь на третьей строчке таблицы пытаются догнать московский ЦСКА и мадридский "Реал". УНИКС же старательно пытается забраться на восьмое место и зацепиться за плей-офф.

Начало матча сопроводили бешеные скорости обеих команд. Но "Олимпиакос" поднял планку еще выше. Казанцы начали опаздывать сначала на сантиметры, а потом и на метры игровой площадки. Греческая команда молниеносно выходила из обороны в атаку и это принесло успех. В середине первой десятисинутки УНИКС горел в 7 очков, Евгений Пашутин взял тайм аут. За полторы минуты до конца первой четверти счет был 13:28 в пользу гостей, второй тайм аут использовал УНИКС. Конечный счет первой четверти и вовсе оказался 13:33 в пользу греков. 

Вторая четверть началась по похожему сценарию. Отличие заключалось лишь в том, что казанцы стали допускать меньше ошибок и успевать за скоростями соперника. Но греки показали свой класс и вели на протяжении четверти. Вторая десятиминутка закончилась так же с разницей в 20 очков. Изменился только конечный счет, который на момент сирены составил 36:56.

В третьей четверти казанцы прибавили в реализации. УНИКС немного сократил отставание, 54:69. В целом, сценарий первой половины встречи повторился. Стоит отметить одного из игроков греческого коллектива Эрика Грина, который к концу третьей четверти настрелял 23 очка, реализовав 80% двухочковых бросков.

- Мы сфокусировались на защите, на ротации мяча и на том, что нужно держать Кита Ленгфорда и это у нас получилось. И команда и тренер играли на меня, хотел бы подчеркнуть сегодня именно командную игру, - поделился после матча игрок греческой команды. У казанцев же самым результативным за тот же промежуток времени стал Кит Ленгфорд, который набрал 18 очков.

В четвертой четверти УНИКС до конца включился в игру, но было уже поздно. Итоговый счет 75:90.

Следующий матч в рамках Евролиги УНИКС проведет 9 февраля. Казанцы примут мадридский "Реал". Начало встречи в 19:00 по московскому времени.

Дмитрий Казаков, 03.02.2017, 09:43
Тэги: Спорт
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