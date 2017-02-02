УНИКС принимает «Олимпиакос». Прервется ли серия поражений?

Сегодня, 2 февраля, в 21 раунде баскетбольной Евролиги казанский "УНИКС" принимает одного из грандов европейского баскетбола. После поражения в гостях от "Маккаби" со счетом 52:60 подопечные Евгения Пашутина опустились на 14 строчку в таблице. В активе команды гостей 14 побед и 6 поражений. В пяти последних матчах были обыграны "Панатинаикос", "Барселона", "Баскония Витория" и "Брозе Бамберг". Осечку подопечные Йоанниса Сферопулоса допустили только лишь с "Миланом", проиграв им на выезде.

"Олимпиакос" — греческий баскетбольный клуб из города Пирей. Основан в 1931 году. За это время успел 12 раз выиграть чемпионат Греции, 7 раз кубок страны, одержать 3 победы в Евролиге и трижды сыграть в финале турнира.

УНИКС проиграл последние пять встреч в рамках Евролиги. И нет оснований полагать, что "Олимпиакос" отдаст победу. Но стоит отметить, что слабой стороной греческой команды являются игры на выезде.

Команды встречались лишь единожды в декабре прошлого года. На домашнем паркете подопечные Йоанниса Сферопулоса достаточно уверенно обыграли казанскую команду со счетом 88:59. В составе наших соперников в этой встрече лидировали Василис Спанулис, Георгиос Принтезис, Костас Папаниколау, Эрик Грин. В составе казанцев привычно солировал Кит Ленгфорд.

Встреча пройдет в "Баскет-холле". Начало матча в 19:00.