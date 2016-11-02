СМИ: Курбан Бердыев уйдет из «Ростова» и возглавит «Локомотив»

Вице-президент "Ростова" и экс-тренер "Рубина" Курбан Бердыев летом 2017 года станет новым наставником московского "Локомотива". Об этом сообщает "Реальное время".

Руководство московсого клуба и Бердыев достигли принципиальной договоренности о совместной работе по завершению текущего сезона.

- Со стороны "Локомотива" кандидатуру лоббирует Борис Ротенберг, который имеет большое влияние на все процессы в стане "железнодорожников", - говорится в сообщении.

Отметим, что в данный момент наставником команды является Юрий Семин, назначенный летом 2016 года. Под его руководством команда занимает десятое место в турнирной таблице после 17 сыгранных туров.

Напомним, что летом прошлого года Бердыев уже мог стать тренером "Локомотива", однако в итоге переговоры окончились неудачей.

Курбан Бердыев ушел из "Рубина" в декабре 2013 года, его увольнение было инициативой президента РТ Рустама Минниханова.