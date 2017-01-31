Четыре матча - четыре победы. «Зенит-Казань» одержал очередную победу в Лиге чемпионов

Накануне казанский "Зенит" в домашних стенах обыграл немецкий "Фридрихсхафен". 35-летие на площадке отметил либеро казанской команды Алексей Вербов. Казанцы идут в групповом этапе со стопроцентным показателем, одержав четыре победы в четырех матчах. Обыгран же немецкий клуб со счетом 3:0. Но стоит сказать, что перед встречей с "Зенитом" "Фридрихсхафен" выиграл кубок страны. Со счетом 3:1 был обыгран "Берлин".

Начало первого сета выдалось напряженным. Команда гостей не хотела уступать и сантиметра площадки, но подопечные Владимира Алекно сдержали натиск и навязали свою игру, которая и принесла результат. 25:18 в пользу казанцев закончился первый сет.

Во втором сете гости ничуть не сбавили оборотов. Продолжали давить и наращивать темп, да так, что казанцам пришлось отыгрываться на протяжении всего сета. При счете 19:23 в пользу гостей российская дружина взялась отыграть отставание, к слову, ей это удалось. При равном счете 24:24 началась упорная борьба. Страсти кипели, а игроки ошибались. Конечный счет второго сета 40:38 в пользу "Зенита". -

- Вторая партия по счету немного затянулась, мы выиграли. Таких бы партий побольше с нашими победами. Было бы намного больше пользы, - прокомментировал игру главный тренер "Зенит-Казань" Владимир Алекно.

Третий сет прошел под контролем "Зенита". Российская дружина сразу же включилась в игру. Немцам оставалось только смотреть на табло и наблюдать разницу по игре. Волейболисты российской команды почувствовали запах крови и победу не упустили. Третий сет закончился со счетом 25:17 в пользу "Зенит-Казань". Итоговый счет встречи 3:0.