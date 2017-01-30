«Ак Барс» в гостевом матче потерпел крупное поражение от «Нефтехимика»

Сегодня, 31 января, в рамках регулярного чемпионата КХЛ казанский «Ак Барс» на выезде потерпел крупное поражение от нижнекамского «Нефтехимика». Игра завершилась со счетом 2:8.

Счет открыл нижнекамский «Нефтехимик». На 3-ей минуте шайбу в ворота «барсов» забросил Рихард Гюнге. Однако уже через две минуты казанцам удалось сравнять счет. Шайбу реализовал Андрей Чибисов.

Во втором периоде нижнекамцы вновь вырвались вперед. Но хоккеисты «Ак Барса» снова быстро отыгрались. Шайбу в ворота соперника забросил Федор Малыхин.

Далее хоккеисты «Ак Барса» пропустили шесть шайб.

Таким образом, после этого матча казанский клуб набрал 103 очка и по-прежнему занимает третье место в Восточной конференции КХЛ.

Следующий матч подопечные Зинэтулы Билялетдинова проведут 2 февраля. «Ак Барс» на выезде сыграет с «Ладой». Начало встречи в 18.00.