«Ак Барс» в Казани сыграет с новокузнецким «Металлургом»

Сегодня, 27 января, казанский «Ак Барс» проведет последний домашний матч регулярного первенства. Соперник – новокузнецкий «Металлург». Об этом сообщается на официальном сайте казанского клуба.

Матч «Ак Барс» – «Металлург» будут обслуживать арбитры Континентальной хоккейной лиги: Евгений Гамалей, Юрий Цыплаков, Максим Берсенёв, Евгений Юдин.

Соперники в рамках чемпионатов страны встречались 83 раза: в активе казанцев 52 победы при 8 ничьих и 23 поражениях (разница шайб 268–197). В нынешнем сезоне «Ак Барс» выиграл в Новокузнецке – 2:0 (Малыхин, Варнаков).

Начало встречи в Ледовом дворце «Татнефть Арена» – 19:00 часов.

Напомним, на прошлой игре «Ак Барс» уступил «Сибири» в овертайме. Встреча завершилась со счетом 1:2.