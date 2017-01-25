В первом контрольном матче года «Рубин» обыграл самый титулованный клуб Болгарии

Сегодня в первом контрольном матче казанский "Рубин" обыграл самый титулованный клуб Болгарии - софийский ЦСКА - со счетом 4:2.

Казанский клуб начал игру очень активно и уже на первых минутах мог отрывать счет, но Рубена Рочину и Жонатаса подвела реализация. Зато все в порядке с этим компонентом было у болгарских армейцев, которые в своей первой же осмысленной атаке открыли счет. Станислав Манолев, предыдущие два с половиной сезона отыгравший в России, здорово открылся по правому флангу под длинную передачу Рубена Пинто и отправил мяч мимо Сергея Рыжикова. Не прошло и десяти минут, как в наши ворота влетел второй мяч – на этот раз не без доли везения отличился Руи Педро, от угла штрафной сумевший поразить дальнюю девятку.

"Рубин" быстро отыграл один мяч. Янн Мвила здорово увидел в штрафной Максима Лестьенна, бельгиец выкатил мяч под удар Жонатасу, который хладнокровно пробил мимо вратаря. Под занавес тайма Магомед Оздоев после подачи углового в исполнении Рочины расстрелял ворота армейцев – 2:2.

На второй тайм "Рубин" вышел полностью обновленным составом. На 71-й минуте усилиями Ильзата Ахметова казанцы сумели выйти вперед. 19-летний полузащитник поборолся в чужой штрафной, выцарапал мяч у соперника и точно пробил в дальний угол. Окончательный счет в концовке установил Мийо Цакташ: разобравшись в чужой вратарской, хорват вонзил мяч под перекладину. Итоговый счет матча 4:2.

Голами отметились: Жонатас, 34; Оздоев, 41; Ахметов, 71; Цакташ, 88 – Манолев, 24; Педро, 32.



Состав "Рубина" в 1-м тайме: Рыжиков (к), Бауэр, Санчес, Бурлак, Устинов, Мвила, Сонг, Оздоев, Лестьенн, Рочина, Жонатас.



Состав "Рубина" во 2-м тайме: Нестеренко, Набиуллин, Кверквелия, Самбрано, Михайлов, Камболов, Цакташ, Билялетдинов, Ахметов, Жемалетдинов, Карадениз.