Наверх
«Багровые реки» в Залесном: жителей поселка травят опасными цветными химикатами
15:52, сегодня12
В «Светлой долине» укрепляются добрососедские отношения
16:36, сегодня1
В Челнах в инфекционной больнице скончался ребенок-инвалид
16:34, сегодня1
В Татарстане водитель из Башкирии погиб, оказавшись зажатым в "Ладе" после ДТП
16:26, сегодня1
В рамках проекта IT-jump казанские школьники получат новые знания в сфере IT
В первом контрольном матче года "Рубин" обыграл самый титулованный клуб Болгарии
16:25, сегодня
ФИФА отклонила все требования "Рубина" по делу "сбежавшему" к Бердыеву футболиста
15:40, сегодня1
В Казани начали судить охотников на выпускников детдома Казани
15:36, сегодня7
#свияжскиехолмы: яркие зимние фотографии из инстаграмов казанцев
Раздача стартует: казанцы с 1 февраля смогут получить по гектару земли на Дальнем Востоке
14:56, сегодня14
В Следственном комитете Татарстана уволили 6 руководителей отделов из-за утраты доверия
14:44, сегодня12
"Дорога смерти" в Зеленодольске: всего за неделю произошло два ДТП с погибшими
14:40, сегодня10
Как сэкономить на оплате ЖКХ?
4 месяца до лета: как привести себя в форму до открытия казанских пляжей
14:22, сегодня7
В Казани мужчина заработал 56 тысяч рублей, отправляя жалобы в "Народный контроль"
14:00, сегодня16
В Татарстане водитель бензовоза погиб, врезавшись в ехавший впереди "Камаз"
13:43, сегодня2
В Казани пройдет семейный чемпионат по запуску бумажных самолетов
В Казани разыскивают водителя автобуса, который скрылся с места ДТП
13:14, сегодня13
Завтра в Вахитовском и Советском районах Казани не будет света
12:43, сегодня4
В Челнах парень убил соседа, который гладил его по колену и шептал на ухо пошлости
11:45, сегодня35
«Невеста» испугала российских знаменитостей
В Казани две машины полицейских застряли в снегу около старого аэропорта
11:31, сегодня28
Один день студента Университета Иннополис: спортзал в 7:00 и преподаватели-гении из Европы
11:30, сегодня9
«Сименс» продлит Всероссийский конкурс научно-инновационных проектов для старшеклассников
10:52, сегодня2
В годовщину смерти исполнительницы хита «Туган як» Васили Фаттаховой выйдет ее новый клип
10:47, сегодня4
​За проституцию в "Корстоне" наказали почти 150 работников отеля
10:43, сегодня34
"Хотелось бы, чтобы мы не делали глупостей": "Ак Барс" в овертайме проиграл "Сибири"
10:10, сегодня
Минтруд РТ: средняя зарплата в Татарстане увеличилась до 29,7 тыс рублей
10:09, сегодня28
В Казани ГИБДД пустила по дорогам "скорые", чтобы проверить, как им уступают дороги
09:59, сегодня34
Минюст РТ увеличил предельный возраст пребывания на госслужбе
09:36, сегодня19
5 интересных идей на день влюбленных от Prokazan.ru
09:28, сегодня4
Второй по значимости. "Динамо - Казань" принимает чешский "Оломоуц"
09:05, сегодня1
СМИ: каждый пятый товар IKEA подешевеет на 15-20% из-за падения доходов жителей России
08:46, сегодня36
В Иннополисе создали робота "Гагарин", способного распознавать эмоции и работать гидом
08:33, сегодня17
Сегодня в Казани ожидается снег и 22 градуса мороза
06:14, сегодня
На «Казань Арене» к Кубку конфедераций будут введены временные трибуны
00:01, сегодня3
Стало известно, как в Казани предотвратили готовящийся теракт на авиационном заводе
19:35, 25.01.201734
Музей истории прокуратуры в Казани: уголовное дело банды "Тяп-ляп" и туфельки каннибала
19:12, 25.01.201711
Тренер вратарей «Ростова»: очевидно, что футбол «Ростова» и «Рубина» Бердыева отличается
19:01, 25.01.20172
Завтра в Казани похолодает до -29 градусов
18:51, 25.01.201713
Эчпочмак или сабджи. Тест 7kazan: сможете ли вы отличить татарскую кухню от индийской?
18:50, 25.01.20171
Конец неприятным запахам: экологи займутся очистными сооружениями в Кировском районе
18:01, 25.01.201714
Спорный вопрос: вторичное жилье или новостройка. Мнение эксперта
17:38, 25.01.201714
В колониях Татарстана запретили длительные свидания из-за угрозы гриппа
16:26, 25.01.20177
СМИ: российская армия получила сотовое оружие
15:59, 25.01.201738
Мутко о возводимой ПСО "Казань" "Самара Арена":проблема в том, что заказчик - сама область
15:31, 25.01.201715
«Билайн» поддержит Студента года-2016 в Татарстане
15:12, 25.01.2017
В Казани судья ушла в отставку после жалобы на ее хамское поведение
15:05, 25.01.201757
Власти Татарстана: будущий мусоросжигательный завод под Казанью - безопасен
14:39, 25.01.201769
Под Казанью пенсионер на Skoda на "встречке" врезался в Renault, водитель которого погиб
14:13, 25.01.201723
Казанский лукбук: студент в черной парке, штанах с лозунгами и бейсболке
13:53, 25.01.201725
В Челнах СКР возбудил дело на врачей, которые пропустили рак у пациента
13:45, 25.01.201717
Стали известны самые угоняемые автомобили в России
13:43, 25.01.20178
В Казани начали судить скотника, который сжег свою подругу заживо
12:59, 25.01.201722
В Казани на 39 домах по праздникам будут включать световую иллюминацию
12:33, 25.01.20175
Хозяин привез на время и не вернулся: как бездомные животные выживают в приюте под Казанью
11:55, 25.01.201737
Чиновники призывают казанцев подкармливать зимующих в городе уток
11:50, 25.01.201727
Итоги года по версии МВД РТ: предотвращение теракта на КАПО, слабость в IT и неонацисты
11:45, 25.01.201715
В Казани спецслужбы предотвратили подготовку теракта на Казанском авиазаводе
11:24, 25.01.201739
«Они прессинговали нас»: УНИКС дома проиграл турецкому «Фенербахче»
10:57, 25.01.20174
В Нижнекамске арестован директор вуза, «ставивший» экзамены мигрантам за 144 тыс рублей
10:47, 25.01.20177
Минниханов выложил в соцсетях фото своего студенческого билета
10:01, 25.01.201745
Глава МВД РТ о Татфондбанке: «Главное — не возбудить уголовное дело, а вернуть вклады»
09:35, 25.01.201742
Колонизаторы или UNO: подборка самых интересных настольных игр от ProKazan.ru
09:10, 25.01.201713
Как 89-летняя русская бабушка путешествует по миру на свою пенсию
17:11, 02.11.2016
Фотографии, сделанные за мгновение до трагедии
12:30, 02.11.2016
Фотографии самых инопланетных кошек
13:39, 08.08.2016
Найди кота, который спрятался в поленнице за 10 секунд
09:07, 02.08.2016
Анимация о влиянии разных объективов на финальный снимок
09:56, 29.07.2016
Леденящая кровь акция в защиту животных
12:45, 12.05.2016
Каким очкам сказать ДА, если у тебя есть борода
10:57, 04.05.2016
5 признаков того, что ваш ребенок вернется живым и невредимым с прогулки
14:41, 29.04.2016
Как понять, что новая квартира готова к переезду?
09:01, 27.04.2016
30 самых эмоциональных свадебных фотографий
08:00, 27.04.2016

ФИФА отклонила все требования «Рубина» по делу «сбежавшему» к Бердыеву футболиста

ФИФА отклонила все требования "Рубина" по делу "сбежавшему" к Бердыеву футболиста
16+
Фото: wikimedia.org

ФИФА отклонила все требования "Рубина" по переходу иранского нападающего Сердара Азмуна в "Ростов" к Курбану Бердыеву, об этом сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на юриста Юрия Зайцева.

- Мы полностью выиграли дело. ФИФА отклонила все требования "Рубина". Не буду лукавить, что решение стало сюрпризом. Мы, когда начинаем дело, сразу описываем клиенту перспективы. Здесь мы с самого начала практически полностью были уверены в итоговом результате и получили то, чего ожидали, - сказал Зайцев.

Летом прошлого года футболист самовольно покинул "Рубин" и перешел в "Ростов", после чего подписал с этим клубом контракт. Однако "Рубин" не согласился с трансфером игрока в другой клуб, подав соответствующую жалобу.

"Рубин" подал заявление в Следственный комитет РТ на предмет проверки факта использования поддельного документа - якобы "нового трудового договора" Сердара Азмуна, который сторона футболиста использует в процессе об определении суммы компенсации за фактически состоявшийся переход игрока в другой клуб.

Однако Следственный комитет не нашел оснований для обвинения футбольного клуба "Ростов" и его форварда Сердара Азмуна в незаконном трансфере.

Сейчас и "Рубин", и Азмун имеют право подать апелляцию на решение палаты по разрешению споров ФИФА в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Н. Вильданов, 26.01.2017, 15:40
Тэги: ФК Рубин
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Горожанин26 января 2017, 16:19
Хорошо бестолковых метшиных приложили. Что юрист профан, что президент клуба такой же.
0
2
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

Что вы делаете, чтобы не заболеть гриппом или ОРВИ?

До окончания голосования осталось:
Я веду здоровый образ жизни, поэтому не боюсь заболетьПостоянно ношу медицинскую маскуЧаще мою руки с мылом или антибактериальными средствами
Голосов: 39
Голосовать
Голосов: 4
Голосовать
Голосов: 50
Голосовать
Избегаю большого скопления людей Чаще проветриваю помещениеЯ уже заболел(а)
Голосов: 64
Голосовать
Голосов: 12
Голосовать
Голосов: 19
Голосовать
Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-4-519
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
Предложить свою новостьРедакция газеты "Город" +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7(917)694-22-95, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7 937 285 87 59, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 (843) 519-45-09, +7 (917) 879-62-89,
dinara@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru
Роллы и пицца с доставкой
Вкусно и почти даром!
 Установка пластиковых окон
Каталог лучших предложений
 Лучшие предложения по
строительству домов и дач
 Медицинские
центры Казани