ФИФА отклонила все требования «Рубина» по делу «сбежавшему» к Бердыеву футболиста

ФИФА отклонила все требования "Рубина" по переходу иранского нападающего Сердара Азмуна в "Ростов" к Курбану Бердыеву, об этом сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на юриста Юрия Зайцева.

- Мы полностью выиграли дело. ФИФА отклонила все требования "Рубина". Не буду лукавить, что решение стало сюрпризом. Мы, когда начинаем дело, сразу описываем клиенту перспективы. Здесь мы с самого начала практически полностью были уверены в итоговом результате и получили то, чего ожидали, - сказал Зайцев.

Летом прошлого года футболист самовольно покинул "Рубин" и перешел в "Ростов", после чего подписал с этим клубом контракт. Однако "Рубин" не согласился с трансфером игрока в другой клуб, подав соответствующую жалобу.

"Рубин" подал заявление в Следственный комитет РТ на предмет проверки факта использования поддельного документа - якобы "нового трудового договора" Сердара Азмуна, который сторона футболиста использует в процессе об определении суммы компенсации за фактически состоявшийся переход игрока в другой клуб.

Однако Следственный комитет не нашел оснований для обвинения футбольного клуба "Ростов" и его форварда Сердара Азмуна в незаконном трансфере.

Сейчас и "Рубин", и Азмун имеют право подать апелляцию на решение палаты по разрешению споров ФИФА в Спортивный арбитражный суд (CAS).