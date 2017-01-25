На «Казань Арене» к Кубку конфедераций будут введены временные трибуны

На стадионе «Казань Арена» к Кубку конфедераций будут введены временные трибуны. Об этом в интервью корреспонденту «Известий» рассказал вице-премьер правительства РФ, президент РФС и глава оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко.

- По Кубку конфедераций никаких тревог у меня нет. Три из четырех стадионов уже введены эксплуатацию, Сочи получит необходимое свидетельство в конце января — начале февраля 2017 года. помимо стационарных трибун, мы вводим временные трибуны на 5 тыс. мест, чтобы довести вместимость арены до необходимых 45 тыс. зрителей. Идет полная адаптация арены к футбольному стадиону. Временные трибуны на период проведения Кубка конфедераций также будут введены в Казани, - сказал Мутко.

Что касается ЧМ-2018, то стадион «Самара Арена», который строит казанская компания ПСО «Казань», является единственным стадионом, который отстает по темпам строительства.

- Шесть месяцев назад мы задумывались о смене подрядчика, но это уже в прошлом. Мы сохранили подрядчика, но забрали проект под свой контроль. Проблема заключается в том, что заказчиком стадиона является Самарская область. Во многом поэтому на строительство арены были заложены неадекватные объемы ресурсов, - прокомментировал Мутко.