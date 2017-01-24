«Они прессинговали нас»: УНИКС дома проиграл турецкому «Фенербахче»

Казанский УНИКС потерпел второе поражение подряд в баскетбольной Евролиге. Накануне, 24 января, команда Евгения Пашутина дома уступила финалисту прошлого сезона турецкому "Фенербахче" со счетом 81:86.

Несмотря на , что первую победу в Евролиге УНИКС одержал как раз-таки над “канарейками”, предпочтения букмекеры отдали турецкой команде. И не ошиблись.

Плюс 2 после минус 10. Основные моменты матча

Начало встречи выдалось резвым, но хозяева площадки долго распоряжались мячом, никак не могли уложиться во время, которое было предназначено для атаки. "Фенербахче", напротив, играл быстро и агрессивно, что сказывалось на уверенности российской команды. Как итог - УНИКС сильно суетился в обороне, что позволило оторваться турецкой команде. После первой четверти счет был 15:22 в пользу гостей. Начало второй четверти также выдалось трудным для подопечных Евгения Пашутина. К середине второй четверти УНИКС проигрывал с разницей в 10 очков, но за три минуты до конца четверти счет сравнялся. К концу десятиминутки УНИКС вышел в +2 очка, но удержать преимущество не сумел, закончив вторую четверть с разницей в -4.

34:39 с таким счетом закончилась первая половина игры.

Третья четверть началась далеко не в пользу УНИКСа, да так, что к середине десятиминутки казанцы проигрывали с разницей в 12 очков. Отрыву гостей помогла блокировка лидера казанцев Кита Лэнгфорда.

- Мы знали, что это очень важный игрок для УНИКСа, лучший снайпер Евролиги. На данный момент у него средний показатель был 18 очков и 9 штрафных, и да, я очень счастлив, что сегодня его показатели упали, но это лишь одна часть игры,- сказал главный тренер “Фенербахче”.

Минус 8 для УНИКСа заканчилась третья четверть. Четвертая десятиминутка началась со счета 68:60 в пользу “Фенербахче”. УНИКС быстро включился в игру и сократил отставание до двух очков. Но за 36 секунд до конца встречи отрыв турецкой команды составлял 5 очков, который казанцы отыграть не смогли. Итоговый счет 81:86 в пользу гостей.

«Они прессинговали нас и разрушили все взаимодействия». Итоги матча

Главный тренер УНИКСа подвел итоги встречи. По его словам, у нашей команды было много ошибок.

- Совершили 11 потерь в первые 2 четверти, они прессинговали нас и разрушили все взаимодействия, заставили нас играть индивидуально, мы совершали много потерь, не было вразумительного нападения и тем самым даже может быть небольшое лидерство захватило “Фенербахче”. 5 очков после 20 минут. Мы поговорили с ребятами, сделали акцент на то, что очень много потерь, нужно больше дорожить мячом и меньше играть в индивидуальную игру и больше играть в командную игру.



В третьей четверти продолжили невнятный баскетбол, много ошибок, после этого нашли пятерку, которая хорошо защищалась. У нас длинная скамейка и мы должны это использовать, - поделился мнением Евгений Пашутин.

На данный момент "Фенер” находится на 4 строчке (12 побед из 19 игр), опережая УНИКС, который располагается на 11 сточке таблицы (7 побед из 19).







Следующая игра УНИКСа в рамках Евролиги состоится в гостях 26 января с “Маккаби”. Начало встречи 22:05 по московскому времени.