СМИ: экс-футболист «Рубина» Марко Девич предпочел «Ростов» вариантам из Китая и Катара

Экс-футболист "Рубина" 33-летний Марко Девич, который недавно перешел в "Ростов" Курбана Бердыева, перед этим отверг предложения от команд из Китая, Катара и с Украины. Об этом сообщают "Известия".

— У Марко были достаточно выгодные предложения из чемпионата Китая. Несколько клубов были готовы предложить ему неплохой контракт, так как Девич был в статусе свободного агента. Также заинтересованность в нем проявляли клубы с Ближнего Востока, и в частности Катара, где Марко уже имел опыт выступлений. Помимо этого, игрок мог вернуться в украинский чемпионат. Нападающий и сам был практически уверен в том, что он покинет РФПЛ, но как только появился вариант с "Ростовом" и Курбан Бердыев высказал личную заинтересованность в этом трансфере, Марко сразу дал согласие на переход, - говорится в сообщении СМИ.

Марко Девич стал свободным агентом посте того, как в декабре "Рубин" решил не продлевать с ним контакт. С 2014 года Девич выступал за "Рубин". Напомним,. С 2014 года Девич выступал за "Рубин".