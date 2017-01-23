СМИ: экс-футболист «Рубина» Марко Девич предпочел «Ростов» вариантам из Китая и Катара

Экс-футболист "Рубина" 33-летний Марко Девич, который недавно перешел в "Ростов" Курбана Бердыева, перед этим отверг предложения от команд из Китая, Катара и с Украины. Об этом сообщают "Известия".
— У Марко были достаточно выгодные предложения из чемпионата Китая. Несколько клубов были готовы предложить ему неплохой контракт, так как Девич был в статусе свободного агента. Также заинтересованность в нем проявляли клубы с Ближнего Востока, и в частности Катара, где Марко уже имел опыт выступлений. Помимо этого, игрок мог вернуться в украинский чемпионат. Нападающий и сам был практически уверен в том, что он покинет РФПЛ, но как только появился вариант с "Ростовом" и Курбан Бердыев высказал личную заинтересованность в этом трансфере, Марко сразу дал согласие на переход, - говорится в сообщении СМИ.
Справка
Марко Девич родился в Сербии. В 2005 году он переехал на Украину, где успешно выступал за местные клубы "Волыни", "Металлиста", "Шахтера". В 2008 году Марко Девич принял украинское гражданство, став игроком национальной сборной. Сыграл за команду Украины 35 матчей, отличившись 7 голами.